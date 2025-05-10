Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Бужанського у його фейсбуці.

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Що відомо про скандального нардепа Бужанського

У п'ятницю, 9 травня, народний депутат опублікував вітання з так званим Днем перемоги.

Братці, з Днем перемоги! Велика вітчизняна, це історія майже кожної української родини. І це історія переможців,

– написав він російською мовою.

На це відреагував військовослужбовець ЗСУ Данило Яковлев, заявивши, що в нього є питання "до тих, хто сидить зверху в кабінетах".

"Поясніть мені, якого чуда, ми повинні служити в ЗСУ, працювати 24/7, щоб Україна не програла росіянам, а в цей час у парламенті є таке сміття як Бужанський?" – написав Яковлев. Він зазначив, що Бужанський систематично та показово демонструє свою російську самоідентичність на всю країну.

Ситуацію прокоментувала також нардепка Мар'яна Безугла. Вона заявила, що подає скаргу до СБУ.

Подаю на цього чо**а в СБУ. Хай тільки не відреагують. Нагадаю, тиждень тому він взагалі координував голосування кількох десятків "слуг" у ВРУ,

– написала вона.

Нагадаємо, що народний депутат Максим Бужанський відомий своїми проросійськими поглядами та висловлюваннями. У 2023 році він відмовився перейти з російської на українську мову в ефірі та не відповів на гасло "Слава Україні".