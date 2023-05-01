Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Провели его в течение 14 – 22 февраля.
Интересно Сколько украинцев готовы пойти на уступки России ради мира: интересные результаты исследования
1 мая – самый любимый праздник среди украинцев.
С 2010 по 2021 год 1 мая было одним из наименее популярных праздников – только 12% украинцев в 2010-м и в 2021 годах считали его наиболее важным или любимым. Менее популярен был только День конституции.
В 2023 году количество поклонников к так называемому Дню труда упало до 5%. Сегодня это самый любимый праздник среди украинцев.
Самые популярные праздники среди украинцев по состоянию на февраль 2023 года / Инфографика КМИС
Отношение к 9 мая претерпело существенные изменения
В 2010 году большинство населения Украины – более 58% – считали День победы одним из самых важных праздников. По популярности 9 мая уступало только Новому году, Рождеству и Пасхе.
Правда, после начала войны в Украине в 2014 году его популярность стала падать. Также сказалось то, что Россия превратила 9 мая в милитаристский агрессивный праздник.
В частности, в 2021 году только 30% украинцев считали 9 мая самым важным праздником. А в 2023 году осталось только 13% сторонников Дня победы. Это даже меньше, чем в День труда.
Популярность Дня труда и Дня Победы с 2010 по 2023 год / Инфографика КМИС
Подробнее об опросе
- Его проводили по методу телефонных интервью с использованием компьютера – Сomputer-Assisted Telephone Interviews, CATI.
- Звонили на основе случайной выборки мобильных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).
- Всего было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных.
- В исследовании участвовали совершеннолетние граждане Украины, которым 18 лет и больше.
- К выборке не привлекали жителей оккупированных территорий и выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.