Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Провели его в течение 14 – 22 февраля.

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1 мая – самый любимый праздник среди украинцев.

С 2010 по 2021 год 1 мая было одним из наименее популярных праздников – только 12% украинцев в 2010-м и в 2021 годах считали его наиболее важным или любимым. Менее популярен был только День конституции.

В 2023 году количество поклонников к так называемому Дню труда упало до 5%. Сегодня это самый любимый праздник среди украинцев.

Самые популярные праздники среди украинцев по состоянию на февраль 2023 года / Инфографика КМИС

Отношение к 9 мая претерпело существенные изменения

В 2010 году большинство населения Украины – более 58% – считали День победы одним из самых важных праздников. По популярности 9 мая уступало только Новому году, Рождеству и Пасхе.

Правда, после начала войны в Украине в 2014 году его популярность стала падать. Также сказалось то, что Россия превратила 9 мая в милитаристский агрессивный праздник.

В частности, в 2021 году только 30% украинцев считали 9 мая самым важным праздником. А в 2023 году осталось только 13% сторонников Дня победы. Это даже меньше, чем в День труда.



Популярность Дня труда и Дня Победы с 2010 по 2023 год / Инфографика КМИС

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