Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Провели його упродовж 14 – 22 лютого.

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1 травня – найменш улюблене свято серед українців.

З 2010 по 2021 рік 1 травня було одним із найменш популярних свят – лише 12% українців у 2010-му і в 2021 роках вважали його найбільш важливим чи улюбленим. Менш популярним був тільки День конституції.

У 2023 році кількість прихильників до так званого Дня праці впала до 5%. Сьогодні це найменш улюблене свято серед українців.

Найпопулярніші свята серед українців станом на лютий 2023 року / Інфографіка КМІС

Ставлення до 9 травня зазнало суттєвих змін

У 2010 році більшість населення Україні – понад 58% – вважали День перемоги одним із найбільш важливих свят. За популярністю 9 травня поступалося лише Новому року, Різдву та Великодню.

Щоправда, після початку війни в Україні у 2014 році його популярність почала падати. Також далося взнаки те, що Росія перетворила 9 травня на мілітаристське агресивне свято.

Зокрема, у 2021 році лише 30% українців вважали 9 травня найбільш важливим святом. А у 2023 залишилося тільки 13% прихильників Дня перемоги. Це навіть менше, ніж у Дня праці.



Популярність Дня праці та Дня Перемоги з 2010 до 2023 року / Інфографіка КМІС

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