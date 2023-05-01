Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Провели його упродовж 14 – 22 лютого.
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1 травня – найменш улюблене свято серед українців.
З 2010 по 2021 рік 1 травня було одним із найменш популярних свят – лише 12% українців у 2010-му і в 2021 роках вважали його найбільш важливим чи улюбленим. Менш популярним був тільки День конституції.
У 2023 році кількість прихильників до так званого Дня праці впала до 5%. Сьогодні це найменш улюблене свято серед українців.
Найпопулярніші свята серед українців станом на лютий 2023 року / Інфографіка КМІС
Ставлення до 9 травня зазнало суттєвих змін
У 2010 році більшість населення Україні – понад 58% – вважали День перемоги одним із найбільш важливих свят. За популярністю 9 травня поступалося лише Новому року, Різдву та Великодню.
Щоправда, після початку війни в Україні у 2014 році його популярність почала падати. Також далося взнаки те, що Росія перетворила 9 травня на мілітаристське агресивне свято.
Зокрема, у 2021 році лише 30% українців вважали 9 травня найбільш важливим святом. А у 2023 залишилося тільки 13% прихильників Дня перемоги. Це навіть менше, ніж у Дня праці.
Популярність Дня праці та Дня Перемоги з 2010 до 2023 року / Інфографіка КМІС
Докладніше про опитування
- Його проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера – Сomputer-Assisted Telephone Interviews, CATI.
- Телефонували на основі випадкової вибірки мобільних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).
- Загалом було опитано 2002 респонденти, які проживають у всіх регіонах України, окрім окупованих.
- У дослідженні брали участь повнолітні громадяни України, яким 18 років і більше.
- До вибірки не залучали жителів окупованих територій і тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.