День победы в условиях карантина: 9 протоколов, 1 уголовное дело

Нынешнее празднование Дня победы над нацизмом пришлось на время строгого карантина. Однако, в полиции сообщают: чествования прошли относительно спокойно, а нарушителей – немного.

Одно производство касается не нарушения карантина, а использования запрещенной символики. Об этом сообщает "Интерфакс – Украина" со ссылкой на Национальную полицию.

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По состоянию на 13:00 грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, полиция обеспечивает общественную безопасность и карантинные ограничения,

– отметили в полиции.

Открыто одно уголовное дело из-за использования запрещенной символики. "В полицию Сумской области поступило сообщение о том, что в Путивле во время проведения автопробега по улицам города его участники использовали запрещенную символику", – рассказали в полиции.

По информации полиции, составили 9 административных протоколов. 5 из них касаются нарушения правил карантина: 4 нарушения зафиксированы в Киеве и одно – в Херсонской области.

Еще 4 протокола составлены в связи с хулиганскими действиями: по одному нарушению зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и в Киеве.

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