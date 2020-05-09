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День перемоги в умовах карантину: 9 протоколів, 1 кримінальна справа

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День перемоги в умовах карантину: 9 протоколів, 1 кримінальна справа
/ Фото "Думская"

Цьогорічне відзначення Дня перемоги над нацизмом припало на час суворого карантину. Проте, у поліції повідомляють: вшанування пройшли відносно спокійно, а порушників – небагато.

Одне провадження стосується не порушення карантину, а використання забороненої символіки. Про це повідомляє "Інтерфакс – Україна" з посиланням на Національну поліцію.

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Станом на 13:00 грубих порушень громадського порядку не зафіксовано, поліція забезпечує публічну безпеку та карантинні обмеження, – відзначили в поліції.

Відкрито одну кримінальну справу через використання забороненої символіки. "У поліцію Сумської області надійшло повідомлення про те, що в Путивлі під час проведення автопробігу вулицями міста його учасники використовували заборонену символіку", – розповіли в поліції.

За інформацією поліції, склали 9 адміністративних протоколів. 5 з них стосуються порушення правил карантину: 4 порушення зафіксовані в Києві і одне – в Херсонській області.

Ще 4 протоколи складені в зв'язку з хуліганськими діями: по одному порушенню зафіксовано в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях і в Києві.

В Одесі на День перемоги на Алеї Слави відбулися сутички, постраждала журналістка. Докладніше дивіться у матеріалі за посиланням.

Автор: Владислав Соловйов, Вероніка Климська
Теги: Карантин в Україні 2020 9 травня Новини України Новини Херсона Поліція День пам'яті і примирення Кримінал
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