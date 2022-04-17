Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в своих соцсетях опубликовала зрелищный ролик об отважных украинских пожарных.

Стоит внимания ГСЧС– котики: как иллюстраторы видят храбрых украинских защитников

В ГСЧС (ДСНС) остроумно обыграли собственную аббревиатуру, описав силу пожарных:

Д – действенные;

С – самоотверженные;

Н – несокрушимые;

С – смелые.

Смотрите видео по случаю Дня пожарной охраны​:

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