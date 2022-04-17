Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у своїх соцмережах опублікувала видовищний ролик про відважних українських вогнеборців.
Варте уваги ДСНС – котики: як ілюстратори бачать хоробрих українських захисників
У ДСНС дотепно обіграли власну абревіатуру, описавши силу пожежників:
- Д – дієві;
- С – самовіддані;
- Н – незламні;
- С – сміливі.
Дивіться відео з нагоди Дня пожежної охорони:
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