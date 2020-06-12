Сегодня День России, государственный праздник Российской Федерации, который раньше назывался День независимости России. Возникает вопрос: от кого независимость?

Если внимательно проанализировать историю, то обнаружится, что имеется в виду независимость от Украины.

Реокмендуем! Россия без Крыма

Откуда взялась Россия

Сама идея превращения Московии в Россию – это идея киевских мыслителей, монахов и философов, которые придумали превратить варварское восточное пост-татарское царство в православную империю. Они же ее в значительной степени и реализовали, умом и руками Симеона Полоцкого, Иннокентия Гизеля, Феофана Прокоповича, Кирилла Разумовского, канцлера Александра Безбородко и десятков тысяч других деятелей государства, науки, армии и церкви, вплоть до Никиты Сергеевича Хрущева, Сергея Павловича Королева и дорогого Леонида Ильича Брежнева. И так было в течение всей российской истории.

Эта зависимость России от Украины остается ключевой особенностью государства Российского до сего дня.

Вся политическая повестка дня определяется украинским вопросом, по всем телеканалам все основные новости посвящены Украине и, подозреваю, об этом же говорят на миллионах российских кухонь. Украина породила Россию и давно готова отпустить в свободное плавание, только готова ли к этому сама Россия?

За тебе, Россиия, тост!

То есть день независимости есть, а реальной независимости нет, есть всего лишь декларация. Для того чтобы эта декларация стала реальностью, России нужно прекратить заниматься проблемами Украины и начать заниматься своими собственными – увы, их немало накопилось. Этой зависимости России от Украины пора положить конец. Обретя независимость от Украины, Россия сможет направить социальную энергию и финансы на российские дела, и это даст скорый и очевидный результат для миллионов россиян.

В этот день я провозглашаю тост за независимость России от Украины. Хватит держаться за мамину юбку. Пора превратить декларацию в реальность и наполнить смыслом праздник День независимости России.