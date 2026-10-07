Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, уже давно видно, что диктатор Путин находится в неадекватном состоянии. Сейчас он откровенно наслаждается ударами по Украине.

Сколько еще осталось Путину?

По словам эксперта, Кремль окончательно перешел к откровенному террору, поскольку оккупантам не удается добиться успехов непосредственно на поле боя.

Приурочивать массированную атаку на Украину к своему дню рождения – это уже очень серьезный признак истерии, потому что ему не удается продемонстрировать окончательную силу. Это такой элемент истерики,

– подчеркнул Чаленко.

Помимо ударов по украинским городам, Россия пытается провоцировать напряженность и за пределами Украины. Буквально на днях враг нанес удары по гражданским судам у берегов Румынии и Болгарии. Также в Латвию пытались прорваться неизвестные лица в масках. Путин уже давно сошел с ума, но терять власть не хочет.

Сколько еще Путин будет у власти: смотрите видео 24 Канала

Диктатор рассчитывает удержаться у власти до конца своей жизни. Он даже строит планы на десятилетия вперед.

Недавно диктатор уверял, что не собирается нападать на Европу. Он даже упомянул о 2050 году. Теоретически он еще может оставаться у власти до 2036 года. Все указывает на то, что Путин хочет оставаться у власти как можно дольше. Очевидно, до конца своих дней,

– отметил Чаленко.

Добавим, что с 6 на 7 октября Россия провела очередную массированную атаку на Украину. Враг нанес удары как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Также враг запустил 130 ударных беспилотников. Силы ПВО по состоянию на 9 утра 7 октября перехватили или уничтожили 5 баллистических ракет, 39 крылатых ракет и 117 беспилотников.