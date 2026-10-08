Как сообщают российские СМИ, дошкольные учреждения в различных регионах России опубликовали массовые отчетные материалы о проведенных патриотических мероприятиях.

Что известно о праздновании дня рождения Путина в России?

В Санкт-Петербурге воспитатели проводили для детей беседы о роли главы Кремля в развитии страны, тогда как в Астраханской области воспитанникам рассказывали о его жизненном пути.

В Тюменской области сотрудники детского сада называли Путина самым главным человеком в стране, который заботится о благосостоянии каждого гражданина. Воспитатели утверждали в отчетных документах, что подобные акции стали для дошкольников способом выразить любовь к родине.

В Ульяновске детей заставили благодарить главу Кремля "за то, что вы даете нам свет и сохраняете наш мир на протяжении многих лет". Записи с подобными выступлениями дошкольные учреждения массово публиковали на своих официальных страницах в соцсетях.

Прокремлевские акции и инструкции для чиновников

Помимо детских садов, праздничные мероприятия организовали прокремлевские молодежные организации. В Москве более трех тысяч активистов движения "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота" прошли шествием по ВДНХ с плакатами, после чего выстроились в слово "Поздравляем".

Для российских чиновников и депутатов разработали специальную инструкцию о том, о публикации поздравлений в социальной сети "ВКонтакте". Российских чиновников обязали использовать личные страницы и добавлять единый хештег, под которым уже было опубликовано более тысячи постов.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев опубликовал пост о том, что благодаря поддержке Путина "Белгородщина защищена". Однако уже в следующей публикации чиновник сообщил о 114 атаках на регион за сутки.

Системная милитаризация детей в России

Напомним, ранее мы сообщали, что в России планируют снять детский художественный фильм "Небесные львы" о школьниках, которые учатся управлять военными беспилотниками.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в российских учебных заведениях усиливается пропагандистское давление.

В частности, в Бурятии во время спортивного мероприятия учеников средних классов призывали отправиться на войну против Украины, а для школ подготовили серию из 83 патриотических мини-фильмов.