Як повідомляють російські медіа, масові звітні публікації про проведені патріотичні заходи оприлюднили дошкільні заклади у різних регіонах Росії.

Що відомо про святкування дня народження Путіна в Росії?

У Санкт-Петербурзі вихователі проводили для дітей бесіди про роль очільника Кремля у розвитку країни, тоді як в Астраханській області вихованцям розповідали про його життєвий шлях.

У Тюменській області працівники дитсадка називали Путіна найголовнішою людиною в країні, яка дбає про добробут кожного громадянина. Вихователі стверджували у звітних документах, що подібні акції стали для дошкільнят способом висловити любов до батьківщини.

В Ульяновську дітей змусили дякувати очільнику Кремля "за те, що даєте нам світло і зберігаєте наш мир багато років". Записи з подібними виступами дошкільні заклади масово викладали на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Прокремлівські акції та інструкції для чиновників

Окрім дитячих садків, святкові заходи організували прокремлівські молодіжні організації. У Москві понад три тисячі активістів руху Молодая гвардия та Волонтерская Рота пройшли ходою по ВДНХ із плакатами, після чого вишикувалися у слово "Поздравляем".

Для російських посадовців та депутатів розробили спеціальну інструкцію щодо публікації привітань у соцмережі ВКонтакте. Російських службовців зобов'язали використовувати особисті сторінки та додавати єдиний хештег, за яким вже оприлюднили понад тисячу дописів.

Губернатор Білгородської області Олександр Шуваєв опублікував допис про те, що завдяки підтримці Путіна "Білгородщину захищено". Проте вже у наступній публікації посадовець повідомив про 114 атак на регіон протягом однієї доби.

Системна мілітаризація дітей у Росії

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Росії планують зняти дитячий художній фільм "Небесные львы" про школярів, які навчаються керувати військовими безпілотниками.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, у російських навчальних закладах посилюється пропагандистський тиск.

Зокрема, у Бурятії під час спортивного заходу учнів середніх класів закликали вирушати на війну проти України, а для шкіл підготували серію з 83 патріотичних мініфільмів.