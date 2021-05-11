Сальвадор Дали – чудаковатый гений XX века, художник-сюрреалист. Он известен на весь мир не только своими творческими достижениями, но и эпатажным поведением.

Рождение гения

Сальвадор Дали появился на свет 11 мая 1904 года в Испании, в городе Фигерас в семье зажиточного нотариуса. С детства он вел себя странно, капризно и очень часто впадал в истерику.

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"Мне разрешали делать все, что заблагорассудится. До 8 лет я писался в постель просто потому, что меня это развлекало. Я был в доме абсолютным монархом. Мне наперегонки угождали. Отец и мать молились на меня", – рассказывал Дали.

За плохое поведение парня даже выгнали из католической школы. Несмотря на это, он сумел успешно сдать экзамены и поступить в институт.

Талант Сальвадора к рисованию появился в довольно юном возрасте. Уже в 4-летнем возрасте он с удивительным для столь маленького ребенка старанием пытался рисовать. Первую свою картину Сальвадор Дали нарисовал, когда ему было 6 лет.



Сальвадор Дали в детстве / Скриншот из видео

Обучение в Академии

Впоследствии Дали-старший отправил сына учиться в Мадрид в Академию изящных искусств. На экзамене – за 6 дней – Сальвадор должен был сдать вступительный рисунок.

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На середине работы надзирателю картина показалась маловатой. Дали дважды перерисовывал работу, дразня отца возможным позором, и в конце сделал рисунок еще меньший. Несмотря на нарушение правил, жюри приняло его работу, потому что она была действительно совершенной.

В Академии сверстники считали Дали нелюдимым чудаком, который необычно одевается.

Ничто так не отличалось от их щеголеватых английских костюмов, как мои велюровые куртки, мой галстук, завязанный бантом, мои носки-обмотки. Они стриглись очень коротко, я же отпускал волосы длинные, как у девушек,

– говорил Дали.

Знакомство с Пикассо

Затем Дали решил поехать в Париж, где познакомился с художником Пабло Пикассо. Под его влиянием, пытаясь найти собственный стиль, в конце 1920-х годов Сальвадор создал ряд работ.

Также вместе с режиссером Луисом Бунюэлем участвовал в создании сюрреалистического фильма "Андалузский пес". Сегодня это уже классика сюрреализма. Среди кадров, которые шокировали больше всего – известная сцена, которую придумал Дали: глаз человека разрезается пополам с помощью лезвия. Он, конечно, был не человеческим, а мертвого животного.



Известная сцена, которую придумал Дали / Коллаж 24 канала

Любовь Дали – его Гала

Художник встретил свою будущую жену Галу, когда она еще была женой поэта Поля Элюара. После знакомства с ней Дали словно сошел с ума. Его охватывали приступы смеха, он не мог даже сказать ей хоть слово.

Художник назвал ее своей Градивой – в честь героини романа, которая вылечила психику героя. Однако, сблизившись с Сальвадором, Гала продолжала жить со своим мужем и заводить попутные отношения с другими поэтами и художниками.

Дали и Гала неофициально поженились, а после смерти Элюара, которая разорвала церковный брак Галы и Поля, они с Дали скрепили свой союз.



Сальвадор Дали и Гала / Фото Vogue

Разрыв с отцом

Сальвадор присоединился к группе сюрреалистов, организованной Андре Бретоном. В то же время происходил разрыв с отцом.

Отец проклял сына и выставил его за дверь из-за таких вещей:

неприязнь семьи художника к Гале, связанные с этим скандалы;

надпись, сделанная Дали на одном из полотен – "иногда я с наслаждением плюю на портрет моей матери".

Бытует мнение, что провокационные поступки художника далеко не всегда стоило понимать буквально. Вероятно, он не хотел обидеть свою мать и даже не представлял, к чему это приведет. Возможно, Дали стремился испытать серию чувств и переживаний, которые стимулировал у себя такой кощунственной выходкой.

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Позже, после путешествия в Италию, поражен произведениями Ренессанса, он склонился к академизму в живописи, правильности человеческих форм. С началом Второй мировой войны Дали вместе с Галой поехали в США, где жили до 1948 года. В американский период художник приступил к циклу картин на религиозную тематику.

Звезда рекламных роликов

В 1965 году Дали решил поехать в Париж, который ему удалось покорить своими работами, выставками и эпатажными поступками. Художник снимал короткометражные фильмы, делал сюрреалистические фотографии.

Дали снимался в рекламах, там тоже не упускал возможности самовыразиться. Телезрителям надолго запомнилась реклама шоколада, в которой художник откусывает кусочек плитки, после чего у него от эйфории закручиваются усы, и он восклицает, что сошел с ума от этого шоколада.

Также Дали является автором дизайна обертки знаменитых леденцов Chupa Chups.



Дали придумал логотип / Фото ChupaChups

Гала была менеджером гениального мужа:

продвигала его картины;

находила покупателей;

убедила писать работы, более понятные массовому зрителю.

В конце 1960-х годов отношения между Дали и Галой стали прохладными. По просьбе Галы Дали вынужден был купить ей замок, где она много времени проводила в обществе молодых мужчин.

Смерть Дали

В 1981 году у Сальвадора развилась болезнь Паркинсона. Уже в 1982 году умерла Гала. Сальвадор прожил еще 7 лет, отойдя в вечность в 85-летнем возрасте.

Художник завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело художника было замуровано в пол в одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас.



Музей в Фигерасе / Фото bluesmaker.livejournal

Все свои работы он завещал Испании, ведь не имел наследников. Безумный взгляд, невероятные усы, причудливые картины, которые не поймешь без контекста, нарциссизм размером с Вселенную, жажда денег и признания – это все о Сальвадоре Дали.