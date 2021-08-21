Генеральный директор – художественный руководитель театра Франко Михаил Захаревич отметил, что основная цель работников заведения – чтобы зрители получили удовольствие от новых спектаклей. Говорится прежде всего о премьерах "Співай, Лоло, співай!" и "Кар'єра Никодима Дизми".

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"Лолу" покажут в сентябре 2021 года. Сразу после нее зрители смогут увидеть "Никодима" – дорогую и серьезную работу, по словам Захаревича.

Знаковый спектакль "Украдене щастя"

Новый сезон в театре открыли знаковым спектаклем "Украдене щастя" по пьесе Ивана Франко. Его посвятили 165 годовщине со дня рождения выдающегося украинского поэта и патрона театра.



Фрагмент спектакля "Украдене щастя" / Фото с сайта театра Франко

"Мы имеем честь открывать сезон по пьесе нашего патрона. Это посвящение Франко. Она почти всегда была в репертуаре, просто в разных редакциях и постановках", – рассказал главный режиссер театра Дмитрий Богомазов.

Режиссер попытался в этом спектакле "проложить мостик" к первой постановке Гната Юра 1940 года. В ней звучали голоса Натальи Ужвий и Амбросия Бучмы.

"Ее сделали на 100-летие театра, поэтому мы решили, что это должно быть немножко больше, чем просто спектакль. Мы вспомнили первый спектакль "Украдене щастя". Посвятили ее мастерам и корифеям, которые этот театр создавали", – подчеркнул Богомазов.

Отметят день рождения Богдана Ступки

Открытие сезона состоялось незадолго до годовщины Независимости Украины, поэтому франковцы подготовили тематические выставки. Одна из них посвящена легендарному актеру Богдану Ступке. 27 августа ему могло бы исполниться 80 лет.



Богдан Ступка / Фото из архива театра Франко

Ступку обожала публика как в Украине, так и за рубежом. Игре в "Тевье-Тевель" аплодировала внучка автора пьесы – Шолом Алейхема. На выставке представлены фотографии из жизни и творчества мастера, костюмы знаковых ролей в театре Франко, личные вещи, много шляп, которые Богдан Сильвестрович любил. Часть этих вещей принес его сын Остап Ступка.

Максимализм в профессии, внимание и уважение к людям – коллегам, родителям, семье. Много юмора и серьезные истории,

– вспомнил отца Ступка-младший.

Ко дню рождения выдающегося украинского актера в театре Франко будет особый спектакль. В нем он в свое время очень хотел сыграть, впрочем, роль исполнит его сын.

"Спектакль будет по пьесе Генрика Ибсена "Пер Гюнт". Пьеса, о которой он мечтал, чтобы она шла в репертуаре нашего театра, много было идей, мнений относительно режиссеров", – подчеркнул Ступка.



Фрагмент спектакля "Пер Гюнт" / Фото с сайта театра Франко

В мае 2021 года с режиссером Иваном Урывским театралы выпустили премьеру. В годовщину дня рождения Богдана Ступки, 27 августа, "Пер Гюнт" сыграют в его честь.

До нового года зрители смогут увидеть в Национальном театре имени Ивана Франко 3 премьеры. Несмотря на уважительную столетнюю историю, здесь обещают удивлять новым, актуальным и важным.

Новый сезон в театре Франко будет удивлять зрителей: смотрите видео 24 канала