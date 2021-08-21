Генеральний директор-художній керівник театру Франка Михайло Захаревич зазначив, що основна мета працівників закладу – щоб глядачі отримали задоволення від нових вистав. Мовиться насамперед про прем'єри "Співай, Лоло, співай!" і "Кар'єра Никодима Дизми".

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"Лолу" покажуть у вересні 2021 року. Одразу після неї глядачі зможуть побачити "Никодима" – дороговартісну та серйозну роботу, за словами Захаревича.

Знакова вистава "Украдене щастя"

Новий сезон у театрі відкрили знаковою виставою "Украдене щастя" за п'єсою Івана Франка. Її присвятили 165 річниці від дня народження видатного українського поета і патрона театру.



Фрагмент вистави "Украдене щастя" / Фото з сайту театру Франка

"Ми маємо честь відкривати сезон по п'єсі нашого патрона. Це присвята Франку. Вона майже завжди була в репертуарі, просто в різних редакціях та постановках", – розповів головний режисер театру Дмитро Богомазов.

Режисер спробував у цій виставі "прокласти місток" до першої постановки Гната Юра 1940 року. У ній звучали голоси Наталії Ужвій та Амбросія Бучми.

"Її зробили на 100-річчя театру, тому ми вирішили, що це має бути трошки більше, ніж просто вистава. Ми згадали першу виставу "Украдене щастя". Присвятили її майстрам і корифеям, які цей театр створювали", – наголосив Богомазов.

Відзначать день народження Богдана Ступки

Відкриття сезону відбулося незадовго до річниці Незалежності України, тож франківці підготували тематичні виставки. Втім одна із них присвячена легендарному актору Богдану Ступці. 27 серпня йому могло б виповнитися 80 років.



Богдан Ступка / Фото з архіву театру Франка

Ступку обожнювала публіка як в Україні, так і за кордоном. Грі у "Тев'є-Тевель" аплодувала онука автора п'єси – Шолом Алейхема. На виставці представлені світлини із життя і творчості майстра, костюми знакових ролей в театрі Франка, особисті речі, чимало капелюхів, які Богдан Сильвестрович любив. Частину цих речей приніс його син Остап Ступка.

Максималізм у професії, увага і повага до людей – колег, батьків, родини. Багато гумору і серйозні історії,

– згадав батька Ступка-молодший.

До дня народження видатного українського актора у театрі Франка буде особлива вистава. У ній він свого часу дуже хотів зіграти, втім роль виконає його син.

"Вистава буде за п'єсою Генріка Ібсена "Пер Гюнт". П'єса, про яку він мріяв, щоб вона ішла в репертуарі нашого театру, багато було ідей, думок щодо режисерів", – наголосив Ступка.



Фрагмент вистави "Пер Гюнт" / Фото з сайту театру Франка

У травні 2021 року з режисером Іваном Уривським театрали випустили прем'єру. У річницю дня народження Богдана Ступки, 27 серпня, "Пер Гюнта" виконають на його честь.

До Нового року глядачі зможуть побачити у Національному театрі імені Івана Франка 3 прем'єри. Попри поважну столітню історію, тут обіцяють дивувати новим, актуальним і важливим.

Новий сезон у театрі Франка дивуватиме глядачів: дивіться відео 24 каналу