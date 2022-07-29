Все искренние слова для бойцов в День ССО собрал в одном материале 24 канал. Девизом этих войск, заметим, являются слова князя Святослава "Иду на Вы".

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Это – пример военной доблести и чести, – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал ССО современными казаками-характерниками. По легенде, они могли превращаться в волков и руками отбивать стрелы.

ССО – это хорошо обученные и мотивированные военные, способные вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников. ССО – одни из самых молодых, но при этом и одни из самых мощных сил ВСУ,

– подчеркнул Резников.

Министр подчеркнул, что ССО выполняют целый спектр самых сложных задач, многие из которых – в тылу. Первые Starstreak, Brimstone, которые предоставили западные партнеры, начали использовать именно военные спецопераций.

ССО – это стальные воины

25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада подчеркнула: военные спецопераций – всегда даже немного больше, чем "на нуле". Никто не видит их лиц и не знает имен, трудно их узнать в гражданской одежде, однако ССО – это стальные люди.

С праздником побратимов поздравили и в Сухопутных войсках ВСУ. Нашли искренние слова для воинов и в Службе безопасности.

Ваш день рождения стал днем траура для врагов Украины! Уничтожаем вместе российских захватчиков и освобождаем наши территории!

– призвали в СБУ.

О них ходят легенды и снимают фильмы, – ГУР Минобороны

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что именно ССО являются героями легенд, о них снимают фильмы и пишут книги. В ГУР подчеркнули, что во время полномасштабной войны Силы спецопераций стали воинами новой формации с особой философией.

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Еще больше поздравлений от побратимов:

В 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде пожелали ССО оставаться всегда невредимыми и возвращаться из задач в полном составе.

Присоединились к поздравлениям и в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Берегите себя и бейте врагов, – Козицкий

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что именно ССО выполнили в начале июля задание на острове Змеиный. А про все подвиги героев можно будет узнать только после победы.

Получение разведывательной информации за линией фронта, поиск и эвакуация заключенных и пленных, психологические операции – небольшая часть того, что известно о работе этих воинов,

– объяснил Козицкий.

С шестой годовщиной со дня создания поздравил ССО и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что главный принцип сил спецопераций – преимущество качества над количеством. Для россиян – Силы спецопераций стали настоящим ночным ужасом.

Работа ССО на войне с агрессором / Видео Сергея Гайдая:

Обратите внимание! Силы специальных операций учредили в 2016 году. В ССО входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

Смотрите в видео – как ювелирно работают ССО: