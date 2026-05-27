"Песня будет между нами": ССО встречают первое десятилетие исполнением бессмертного хита Ивасюка

27 мая Украина отмечает 10-летие Сил специальных операций – одного из самых подготовленных и результативных родов сил Вооруженных Сил Украины.

За эти годы ССО прошли путь от формирования отдельного рода сил до узнаваемой и высокопрофессиональной составляющей украинского войска. Это воины, которые работают там, где сложнее всего: на передовой, в глубине обороны противника, во время разведывательных, диверсионных и специальных задач, о которых часто нельзя говорить публично.

К своему юбилею военнослужащие ССО подготовили особое видео – исполнение легендарной песни Владимира Ивасюка "Песня будет между нами". Это не обычное музыкальное поздравление, а напоминание о том, что продолжается борьба за достоинство, культуру и право украинцев жить на своей земле. Больше – в материале для 24 Канала.

Интересно Бои на Днепре, пробитый дронами и минометами лед и эвакуация за минуты: интервью с "Нельсоном" – бойцом ССО

Рождение силы

История создания Сил специальных операций ВС Украины берет начало в 2007 году, когда министр обороны Анатолий Гриценко подписал директиву о создании Управления специальных операций в Генеральном штабе. Аннексия Крыма и война на Донбассе ускорили процесс формирования сил спецназначения. Благодаря приобретенному боевому опыту, стало очевидно: ССО должны быть отдельным родом сил.



Бойцы ССО во время выполнения задач / Фото ССО

5 января 2016 года первым командующим назначен генерал-майор Игорь Лунев, а уже 16 июня Верховная Рада приняла закон, который закрепил статус ССО. В этом же году состоялся первый выпуск 29 инструкторов учебно-тренировочного центра ССО, а 140-й центр прошел сертификацию как подразделение ССО (SOF) и имел право привлекаться к Силам быстрого реагирования НАТО.

В 2019 году отряд ССО в формате Special Operation Task Group прошел сертификацию и с 2020 года заступил на боевое дежурство в составе подразделений NATO Response Force.



Уже 10 лет ССО – отдельный род войск / Фото ССО

Параллельно продолжалась война на востоке Украины. В зоне АТО/ООС именно подразделения ССО выполняли задачи, которые требовали точности, выдержки, быстрых решений и способности действовать в условиях повышенного риска. Как на линии соприкосновения, так и в глубоком тылу противника.

Воины самых сложных операций

Современную боевую составляющую ССО формируют опытные подразделения, каждое из которых имеет собственный боевой путь и уникальный опыт. В частности, 3-й и 8-й полки, 140-й центр, 73-й морской центр одними из первых приняли вызовы войны еще в 2014 году и известны рейдовыми действиями в тылу противника, а 4-й и 6-й полки "Рейнджер", 144-й центр стали символом современных подходов к ночным операциям и разведки.

Отдельно стоит отметить полк связи, учебно-тренировочный центр, "Балисту", ПСО, Движение сопротивления, "ССО рекрутинг" и другие структуры, которые ежедневно выполняют критически важные задачи.



Бойцы Сил специальных операций / Фото ССО

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года спецназовцы ССО участвовали в ключевых эпизодах войны: в битве за Киев, обороне Черниговской и Сумской областей, освобождении острова Змеиный в Черном море, контрнаступлении в Харьковской области, освобождении Херсона, боях за Бахмут, обороне Авдеевки, Часового Яра и Волчанска, операциях в Курской области и многих других боевых эпизодах.

О части этих операций уже знает общество. О других можно будет говорить только со временем. А некоторые так и останутся без громких заголовков – именно потому, что работа ССО часто измеряется не публичностью, а результатом.



Многие операции ССО засекречены / Фото ССО

За 10 лет Силы специальных операций стали одним из символов украинского сопротивления. Их лозунг "Иду на вы!" сегодня звучит не только как историческая ссылка к князю Святославу Храброму, а как формула действия: идти вперед, брать ответственность и выполнять невозможное.

Интересно "Новый фронт" и российские ловушки: как ССО освобождали Сотницкий Казачок – реконструкция

Песня будет среди нас

К своему первому десятилетию Силы специальных операций подошли закаленными войной. Именно поэтому юбилей ССО звучит не только на языке оружия и боевых результатов. Но и на языке песни.

Команда "ССО Рекрутинг" подготовила музыкальный проект – видео на произведение Владимира Ивасюка "Песня будет между нами" в исполнении военнослужащих Сил специальных операций.

Для записи видеоклипа военные приехали из разных уголков Украины, некоторые – с боевых позиций. До этого были многочисленные репетиции онлайн с дирижерами и музыкальными преподавателями, работа над голосами, ритмом и общим звучанием. Они хотели сказать через песню, что воюют не только из-за ненависти, но и из-за любви. К своим людям, дому, семье, памяти и Украине.

"Песня будет между нами" в исполнении бойцов ССО: смотрите видео



Посмотрите видео и оставьте в комментариях слова поддержки и поздравления для воинов Сил специальных операций. Для стойких ребят, которые не знают слово "невозможно", которые ежедневно выполняют сложные задачи и приближают украинскую победу.