Многие верующие сейчас интересуются, в какой день в этом году отметим праздник в честь святителя Николая Чудотворца: 6 или 19 декабря? Краткий ответ прост: 19 декабря, – отметили в ПЦУ.

Рождество 25 декабря: что говорят в ПЦУ

В ВТО также напомнили, что учитывая общественный запрос и полномасштабную войну, Священный Синод позволяет, чтобы богослужения по чину праздника Рождества Христова проводились 25 декабря. Впрочем, есть условие – соответствующее решение должно совместно принимать настоятели церкви и общины.

В то же время в Православной Церкви отмечают, что такое богослужение не заменяет служб рождественского цикла, определенных традиционным календарем, а является лишь дополнительной возможностью прославить событие Рождества Христова тем, кто желает это сделать 25 декабря.

Если богослужение в честь Рождества Христова совершается 25 декабря, то через епархиальные управления Киевской Митрополии необходимо передать письменную информацию о количестве участников. Это необходимо для того, чтобы выяснить реальную церковную потребность при принятии решения о переходе на новый юлианский календарь.

Какой будет новогодняя елка в Киеве

Около двух месяцев в столице шли дискуссии о том, актуально ли в военное время и в условиях необходимых отключений света устанавливать новогоднюю елку. В конце ноября местные власти и компания, организующая новогодний праздник заявили, что елке таки быть.

Однако при этом елка будет украшена "без новогоднего пафоса". Как известно, он будет питаться от генераторов. И от них власти планируют установить точки зарядки для телефонов.

Что было в прошлом году – В Киеве засияла главная елка страны: смотрите видео