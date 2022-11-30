В ПЦУ разъяснили, когда в 2022-м будут отмечать Николая
Несмотря на то, что Православная Церковь Украины разрешила праздновать Рождество 25 декабря, решение об изменении календаря не было принято, поэтому даты остаются такими, как и раньше. Об этом объяснили в ПЦУ.
Символическая елка в Киеве обязательно будет, – Кличко
Многие верующие сейчас интересуются, в какой день в этом году отметим праздник в честь святителя Николая Чудотворца: 6 или 19 декабря? Краткий ответ прост: 19 декабря,
– отметили в ПЦУ.
Когда отмечать православные зимние праздники в 2022 году:
- 19 декабря – святителя Николая Чудотворца;
- 7 января – Рождество Христово;
- 14 января – святителя Василия Великого;
- 19 января – праздник Крещения Господня.
Рождество 25 декабря: что говорят в ПЦУ
В ВТО также напомнили, что учитывая общественный запрос и полномасштабную войну, Священный Синод позволяет, чтобы богослужения по чину праздника Рождества Христова проводились 25 декабря. Впрочем, есть условие – соответствующее решение должно совместно принимать настоятели церкви и общины.
В то же время в Православной Церкви отмечают, что такое богослужение не заменяет служб рождественского цикла, определенных традиционным календарем, а является лишь дополнительной возможностью прославить событие Рождества Христова тем, кто желает это сделать 25 декабря.
Если богослужение в честь Рождества Христова совершается 25 декабря, то через епархиальные управления Киевской Митрополии необходимо передать письменную информацию о количестве участников. Это необходимо для того, чтобы выяснить реальную церковную потребность при принятии решения о переходе на новый юлианский календарь.
Какой будет новогодняя елка в Киеве
Около двух месяцев в столице шли дискуссии о том, актуально ли в военное время и в условиях необходимых отключений света устанавливать новогоднюю елку. В конце ноября местные власти и компания, организующая новогодний праздник заявили, что елке таки быть.
Однако при этом елка будет украшена "без новогоднего пафоса". Как известно, он будет питаться от генераторов. И от них власти планируют установить точки зарядки для телефонов.
Что было в прошлом году – В Киеве засияла главная елка страны: смотрите видео