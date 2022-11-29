Однако при этом елка будет украшена "без новогоднего пафоса". Более того, в столице установят несколько зеленых красавиц.

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Какой будет елка

Как сообщил Игорь Добруцкий, руководитель компании Folk Ukraine, организующей новогодний праздник на Софийской площади, главная елка в Киеве будет достаточно скромной в украшении, особенно по сравнению с предыдущими годами. В частности, на ней в этом году не будет праздничной иллюминации.

По его словам, украшено дерево будет только украшениями в виде голубей, а также трезубцем, который будет украшать верхушку красавицы. Само же дерево будет искусственным, а его высота будет достигать 10 метров, что в три раза ниже обычного.

Отметим, что в Киеве установят не одну елку. Также будет несколько локаций во многих районах города, а также на первом этаже Музея истории Киева. Там 30 ноября в 18:00 установят небольшую копию главной елки. Высотой она будет 3 метра, а в ширину – 5. Также рядом с ней планируют установить вертеп и дидух.

Как подчеркнули и руководитель компании, и в мэрии столицы, все это будет финансироваться не из городского бюджета. Скромный праздник для киевлян и гостей города оплатит бизнес.

Военные за установку елки

Отметим, что своим мнением по поводу установления символа Рождества и Нового года поделился и мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что общался с украинскими военными, и те только "за" праздник в центре столицы.

Однажды общался с ними (военными – 24 канал) о проведении Нового года и празднований. И один из ребят сказал: "Почему мой ребенок будет сейчас без елки, без Нового года, без новогоднего настроения?",

– рассказал он.

И хотя отменять Новый год и Рождество никто не собирается, в столице не будет ни в коем случае:

массовых новогодних мероприятий,

концертных программ,

фастфудов.

Кличко подчеркнул, что нельзя позволить Путину украсть наше Рождество, более того оставить без новогоднего настроения детей.

Будет установлена исключительно елка, чтобы напоминало о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая,

– подытожил мэр Киева.

Дискуссии вокруг главной елки Украины

Напомним, что в начале ноября на рассмотрение столичных властей представили проект главной новогодней елки. Он выглядел ошеломляюще, однако сразу вызвал возмущение и волну мемов в сети, в том числе из-за количества иллюминации в условиях отключений света.

После этого на сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию против установки новогодней елки, которая мгновенно набрала нужное количество голосов. Ее автор отметила, что в военное время неуместно тратить большие средства бюджета на приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж елки. Эти средства она предложила направить на помощь ВСУ или переселенцам.

Через пару дней на сайте Киевского городского совета появилась еще одна петиция. На этот раз за установку главной елки в столице. Ее автор заявила, что не отмечать Рождество и Новый год в условиях войны – это сделать подарок России, которая пытается украсть не только нашу землю, но и нашу идентичность. Взамен она предложила оплатить это за счет меценатов.

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