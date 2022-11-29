Однако при этом елка будет украшена "без новогоднего пафоса". Более того, в столице установят несколько зеленых красавиц.
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Какой будет елка
Как сообщил Игорь Добруцкий, руководитель компании Folk Ukraine, организующей новогодний праздник на Софийской площади, главная елка в Киеве будет достаточно скромной в украшении, особенно по сравнению с предыдущими годами. В частности, на ней в этом году не будет праздничной иллюминации.
По его словам, украшено дерево будет только украшениями в виде голубей, а также трезубцем, который будет украшать верхушку красавицы. Само же дерево будет искусственным, а его высота будет достигать 10 метров, что в три раза ниже обычного.
Отметим, что в Киеве установят не одну елку. Также будет несколько локаций во многих районах города, а также на первом этаже Музея истории Киева. Там 30 ноября в 18:00 установят небольшую копию главной елки. Высотой она будет 3 метра, а в ширину – 5. Также рядом с ней планируют установить вертеп и дидух.
Как подчеркнули и руководитель компании, и в мэрии столицы, все это будет финансироваться не из городского бюджета. Скромный праздник для киевлян и гостей города оплатит бизнес.
Военные за установку елки
Отметим, что своим мнением по поводу установления символа Рождества и Нового года поделился и мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что общался с украинскими военными, и те только "за" праздник в центре столицы.
Однажды общался с ними (военными – 24 канал) о проведении Нового года и празднований. И один из ребят сказал: "Почему мой ребенок будет сейчас без елки, без Нового года, без новогоднего настроения?",
– рассказал он.
И хотя отменять Новый год и Рождество никто не собирается, в столице не будет ни в коем случае:
- массовых новогодних мероприятий,
- концертных программ,
- фастфудов.
Кличко подчеркнул, что нельзя позволить Путину украсть наше Рождество, более того оставить без новогоднего настроения детей.
Будет установлена исключительно елка, чтобы напоминало о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая,
– подытожил мэр Киева.
Дискуссии вокруг главной елки Украины
- Напомним, что в начале ноября на рассмотрение столичных властей представили проект главной новогодней елки. Он выглядел ошеломляюще, однако сразу вызвал возмущение и волну мемов в сети, в том числе из-за количества иллюминации в условиях отключений света.
- После этого на сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию против установки новогодней елки, которая мгновенно набрала нужное количество голосов. Ее автор отметила, что в военное время неуместно тратить большие средства бюджета на приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж елки. Эти средства она предложила направить на помощь ВСУ или переселенцам.
- Через пару дней на сайте Киевского городского совета появилась еще одна петиция. На этот раз за установку главной елки в столице. Ее автор заявила, что не отмечать Рождество и Новый год в условиях войны – это сделать подарок России, которая пытается украсть не только нашу землю, но и нашу идентичность. Взамен она предложила оплатить это за счет меценатов.
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