Как сообщил городской голова Виталий Кличко в эфире телемарафона, столичные власти планируют установку новогодней елки. Однако все будет зависеть от ситуации безопасности, пишет 24 канал.

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Как будет выглядеть главная елка страны

По словам президента компании Folk Ukraine Игоря Добруцкого, который организует праздники на Софиевской площади, изучают все возможности по обустройству главной елки. Он сказал, что компания уже работает, ищет партнеров и спонсоров. Даже эскиз уже разработали.

Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история,

– сказал Добруцкий.

Так может выглядеть главная новогодняя елка страны / Фото Realist.Online

Он уточнил, что разработали несколько вариантов эскизов, которыми может быть главная новогодняя елка 2022-2023. Один из вариантов предполагает, что она будет украшена игрушками в цветах национального флага, а вместо рождественской звезды на ее верхушке будет тризуб.

Примите во внимание! В прошлом году на Софиевской площади установили 31-метровую новогоднюю елку. Праздничное дерево обошлось городу в 9 миллионов гривен. Эти деньги предоставили столице спонсоры.

Будут ли в Киеве празднования Нового года

Кличко заявил, что городские власти в первую очередь отталкиваются от безопасности горожан. Ведь это ключевой момент. Он также отметил, что Новый год и Рождество никто не отменит.

Городские власти сейчас рассматривают вопрос, устанавливать ли главную елку. По его словам, ближе к Новому году городские власти смогут сообщить, точно ли ее будут устанавливать.

Кличко подытожил, что в Киеве не хотят отменять Новогодние празднования, пусть даже они будут в ограниченном режиме. Ведь свет, несмотря на эту тьму, которую принесли российские оккупанты, должен сохраняться – украинцы должны почувствовать тепло и радость праздников.

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