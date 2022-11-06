В эфире национального телемарафона Кличко заявил, что городские власти в первую очередь отталкиваются от безопасности горожан. Ведь это ключевое.

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Будут ли в Киеве празднования Нового года

Кличко отметил, что Новый год и Рождество никто не отменит.

Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье, но массовых празднований 100% не будет,

– заметил мэр.

Он добавил, что в настоящее время городские власти рассматривают вопрос, устанавливать ли главную елку.

"Однако следует также пройти эти сложные времена, чтобы новогодняя елка все-таки была. Мы рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь в первую очередь от безопасности", – заявил Кличко.

По его словам, ближе к Новому году городские власти смогут сообщить, точно ли ее будут устанавливать.

"Но предварительно могу сказать, что и новогоднюю елку мы рассматриваем. Атмосфера Нового года должна быть. Каждый загадывает желание на Новый год. И я убежден, что каждый будет желать только одного – чтобы в Новом году мы победили, чтобы в Новом году мир вернулся на нашу Родину и вернулись живыми и здоровыми наши защитники. Это ключевое желание", – отметил мэр.

Кличко подытожил, что в Киеве не хотят отменять Новогодние празднования, пусть даже они будут в ограниченном режиме. Ведь свет, несмотря на эту тьму, которую принесли российские оккупанты, должен сохраняться – украинцы должны почувствовать тепло и радость праздников.

Любопытно! В прошлом году на Софиевской площади установили 31-метровую новогоднюю елку. Праздничное дерево обошлось городу в 9 миллионов гривен. Эти деньги предоставили столице спонсоры.

Кличко сказал, угрожает ли Киеву полный блекаут Мэр Киева не исключает, что столица в результате российских ударов Мэр Киева не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи

Мы делаем все, чтобы полного блекаута не произошло. Но будем откровенны – наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения, и чтобы мы все умерли. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться,

– заявил Кличко.

В Киеве уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды, а также оборудовали пункты обогрева. Городской глава заверил, что город готов к разным сценариям.

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