В ефірі національного телемарафону Кличко заявив, що міська влада в першу чергу відштовхується від безпеки містян. Адже це є ключовим.

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Чи будуть у Києві святкування Нового року

Кличко зазначив, що Новий рік та Різдво ніхто не скасовуватиме.

Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині, але масових святкувань 100% не буде,

– зауважив мер.

Він додав, що наразі міська влада розглядає питання, чи встановлювати головну ялинку.

"Проте слід також пройти ці складні часи, щоб новорічна ялинка таки була. Ми розглядаємо це питання, відштовхуючись в першу чергу від безпеки", – заявив Кличко.

За його словами, ближче до Нового року міська влада зможе повідомити, чи точно її встановлюватимуть.

"Але попередньо можу сказати, що і новорічну ялинку ми розглядаємо. Атмосфера Нового року повинна бути. Кожен загадує бажання на Новий рік. І я переконаний, що кожен бажатиме лише одного – щоб в Новому році ми перемогли, щоб в Новому році мир повернувся на нашу Батьківщину і повернулися живими та здоровими наші захисники. Це ключове бажання", – зазначив міський голова.

Кличко підсумував, що у Києві не хочуть скасовувати Новорічних святкувань, нехай навіть вони будуть в обмеженому режимі. Адже світло, попри цю темряву, яку принесли російські окупанти, має зберігатися – українці повинні відчути тепло та радість свят.

Цікаво! Минулого року на Софіївській площі встановили 31-метрову новорічну ялинку. Святкове дерево обійшлося місту в 9 мільйонів гривень. Ці гроші надали столиці спонсори.

Кличко сказав, чи загрожує Києву повний блекаут

Мер Києва не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку.

Ми робимо все, щоб повного блекауту не сталося. Але будьмо відвертими – наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися,

– заявив Кличко.

У Києві вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води, а також обладнали пункти обігріву. Міський голова запевнив, що місто готове до різних сценаріїв.

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