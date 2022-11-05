Для жителів Київщини та інших областей 5 листопада є черговим днем, коли владі доводиться відключати світло, аби стабілізувати ситуацію в енергетиці. Директор відділу муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук нагадав українцям про правила безпеки поводження з альтернативними енергоносіями.

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Чи безпечно готувати їжу на газових балонах

Чиновник повідомив, що кияни масово скуповують газові балони та пальники, аби мати можливість готувати їжу. Через це влада вирішила виступити зі спеціальним попередженням.

Зараз жителі негазифікованих будинків масово купують газові балони та пальники, щоб користуватися ними при відключенні електроенергії. Однак некоректне використання цих балонів може призводити до збільшення кількості пожеж,

– сказав Ткачук.

Також він зазначив, якщо балон за низької температури заправити на вулиці на повну, а потім принести додому в тепле приміщення, він просто-таки може вибухнути. Про це обов'язково потрібно пам'ятати кожному українцю та не забувати правила пожежної безпеки.

Проблеми у критичній інфраструктурі України

Через постійні обстріли окупантами українських міст жителі нашої держави часто вимушені залишатися без світла, води та газу. Важливо, завчасно підготуватися до потенційних аварій в газовій системі.



Як підготуватися до зникнення газу / Картинка 24 каналу

Нагадаємо, також світове Енергетичне агентство попереджало людей про можливий дефіцит природного газу. Щоб не сталося колапсу в енергетиці, Європа повинна вжити негайних заходів. Це є серйозним викликом для країн заходи, оскільки вони довгий час сиділи на газовій голці Кремля та не дбали про енергетичну безпеку.

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