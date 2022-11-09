Она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов максимально быстро – менее чем за сутки.

Важно На верхушке будет тризуб: показали потрясающее фото главной елки страны

Так, по состоянию на 9:20, 9 ноября, около 6 200 голосов из 600 необходимых для рассмотрения. Автором петиции является Наталья Попович. Она призывает не устанавливать елку из-за того, что средства на ее приобретение, монтаж и обслуживание лучше потратить на помощь ВСУ или внутренним переселенцам.

Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы, как сознательные жители столицы, можем обойтись в этом году без установки главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник, которого ожидает каждый украинец, – это День Победы,

– говорится в тексте петиции.

Отметим, что в прошлом году на Софиевской площади установили 31-метровую новогоднюю елку. Праздничное дерево обошлось городу в 9 миллионов гривен. Эти деньги предоставили столице спонсоры.

Установка новогодней елки в Киеве: все, что известно

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что Новый год и Рождество никто не отменит, но массовых празднований в столице 100% не будет. Он добавил, что сейчас городские власти только рассматривают вопрос, устанавливать ли главную елку.

По его мнению, следует пройти эти сложные времена, чтобы новогодняя елка все-таки была. По словам Кличко, ближе к Новому году городские власти смогут сообщить, точно ли они будут устанавливаться.

Окончательный вариант еще не утвердили, однако один из эскизов предполагает, что главная елка страны будет украшена игрушками в цветах национального флага, а вместо рождественской звезды на ее верхушке будет тризуб.

Что было раньше – в Киеве засияла главная елка страны: смотрите видео