Все потому, что, по их мнению, устанавливать елку в период войны, неуместно. Об этом говорится в тексте соответствующей петиции.

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Автор петиции Наталья Попович отмечает, что средства на приобретение елки, ее монтаж и обслуживание лучше потратить на помощь ВСУ или внутренним переселенцам.

Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы, как сознательные жители столицы, можем обойтись в этом году без установки главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник, которого ожидает каждый украинец, – это День Победы,

– подчеркнула она.

Любопытно! В прошлом году на Софиевской площади установили 31-метровую новогоднюю елку . Праздничное дерево обошлось городу в 9 миллионов гривен. Эти деньги предоставили столице спонсоры.

По состоянию на 16:00, 8 ноября, петиция насобирала уже чуть больше 1000 голосов. Для рассмотрения ее в Киевском городском совете нужно всего 6000 голосов.



Петиция против установки главной елки страны / Скриншот 24 канала

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил, что столичные власти планируют установку новогодней елки . По словам президента компании Folk Ukraine Игоря Добруцкого, который организует праздники на Софиевской площади, изучают все возможности по обустройству главной елки. Он сказал, что компания уже работает, ищет партнеров и спонсоров .

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Окончательный вариант еще не утвердили, однако один из эскизов предполагает, что главная елка страны будет украшена игрушками в цветах национального флага, а вместо рождественской звезды на ее верхушке будет трезубец.

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