Все через те, що, на їхню думку, встановлювати ялинку у період війни, є недоречним. Про це мовиться у тексті відповідної петиції.

Важливо Новий рік під час війни: Кличко розповів, чи будуть святкування у Києві

Авторка петиції Наталія Попович наголошує, що кошти на придбання ялинки, її монтаж та обслуговування краще витратити на допомогу ЗСУ чи внутрішнім переселенцям.

Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми, як свідомі мешканці столиці, можемо цьогоріч обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято, на яке очікує кожен українець, – це День Перемоги,

– наголосила вона.

Цікаво! Минулого року на Софіївській площі встановили 31-метрову новорічну ялинку. Святкове дерево обійшлося місту в 9 мільйонів гривень. Ці гроші надали столиці спонсори.

Станом на 16:00, 8 листопада, петиція назбирала вже трохи більше за 1000 голосів. Для розгляду її у Київській міській раді потрібно загалом 6000 голосів.



Петиція проти встановлення головної ялинки країни / Скриншот 24 каналу

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що столична влада планує встановлення новорічної ялинки. За словами президента компанії Folk Ukraine Ігоря Добруцького, який організовує свята на Софіївській площі, наразі вивчають усі можливості з облаштування головної ялинки. Він сказав, що компанія вже працює, шукає партнерів і спонсорів.

Якою може бути новорічна ялинка у Києві

Наразі остаточний варіант ще не затвердили, однак один з ескізів передбачає, що головна ялинка країни буде прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, а замість різдвяної зірки на її верхівці буде тризуб.

Варте уваги – Чи планують у Києві евакуацію через відключення електроенергії: дивіться відео