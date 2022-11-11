Не отмечать Рождество и Новый год в условиях войны – сделать подарок России, которая пытается украсть не только нашу землю, но и нашу идентичность, отмечают киевляне в петиции.

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Не дадим России украсть Рождество и Новый год! Рождество и Новый год в условиях войны – это не прихоть. Это вызов России, пытающейся украсть нашу землю, нашу идентичность, наши праздники. Сегодня не отмечать Рождество и Новый год – сделать подарок террорист ам. Показать им, что они достигли своих целей хоть частично, – говорится в петиции.

Также в петиции отмечено, что киевлянам, как и всем украинцам, нужны положительные эмоции.

"Эмоции праздника даже в условиях постоянных обстрелов и отключений. Эмоции праздника для детей, для взрослых. Эмоции чуда, в которое мы так хотим верить. Главная елка Украины должна быть! Сделайте ее не за бюджетные средства – сделайте ее за средства меценатов. Не размещайте там ничего, кроме елки. Не устраивайте массовых мероприятий. Но главная елка Украины должна быть!" – призывают авторы.

Как открывали главную елку Украины в 2021 году: смотрите видео

Киевляне создали и петицию против установки елки

Ранее на сайте была зарегистрирована петиция против установки новогодней елки с аргументацией о необходимости экономить бюджетные средства. Она набрала нужные для рассмотрения 6 тысяч голосов и сейчас находится на рассмотрении.