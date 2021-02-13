Смогут увидеть все: в День святого Валентина в США "Лукашенко" скормят мангустам
В Техасе в зоопарке Эль-Пасо предлагают оригинально поздравить с Днем святого Валентина своих бывших. Сотрудники зверинца считают, что в этот день люди вспоминают не только своих нынешних половинок, но и бывших.
Источник:Elpasozoo
В зоопарке с помощью прямой трансляции в интернете можно показать любому, как суриката кормят тараканом. Перед этим насекомое еще и назовут именем вашего экса, к которому у вас сохранились не слишком теплые чувства.
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Эту инициативу зоопарк назвал "Хватит меня "тараканить". Для участия нужно лишь оставить на странице зверинца в соцсети имя и первую букву фамилии вашего неверного партнера.
За поеданием таракана можно следить либо в соцсети, либо на сайте зоопарка. Желающие могут даже приехать и посмотреть лично.
В этом году среди списка имен для тараканов можно найти "Лугандон" и "Лукашенко". Все представленные имена будут отображаться анонимно.
Список имен тараканов на 14 февраля / информация зоопарка Эль-Пасо
Такая инициатива является бесплатной, но в зоопарке отмечают, что буду благодарны за пожертвование.
Сурикаты обожают тараканов, и нет лучшего способа отметить День святого Валентина, чем показать, как зверек разгрызает таракана, названного в честь бывшего любимого!
– отметили в зоопарке.
Для сурикатов тараканы, как для людей пирожные
- Сурикаты принадлежат к семейству мангустовых, они живут в пустынях Южной Африки, где очень сухо и мало еды.
- В зоопарке сурикатам дают одного таракана в сутки. Работники рассказывают, что для сурикатов тараканы, как для людей пирожные.
- Перекормить сурикатов тараканами очень легко.
Зоопарк Эль-Пасо в Техасе: карта
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