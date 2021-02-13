У Техасі в зоопарку Ель-Пасо пропонують оригінально привітати з Днем святого Валентина своїх ексів. Працівники звіринця вважають, що у цей день люди згадують не тільки своїх нинішніх половинок, а й колишніх.

У зоопарку за допомогою прямої трансляції в інтернеті можна показати будь-кому, як суриката годують тарганом. Перед цим комаху ще й назвуть іменем вашого екса, до якого у вас збереглися не надто теплі почуття.

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Цю ініціативу зоопарк назвав "Досить мене "тарганити". Для участі потрібно лише залишити на сторінці звіринця у соцмережі ім'я та першу літеру прізвища вашого невірного партнера.

За поїданням таргана можна стежити або в соцмережі, або на сайті зоопарку. Охочі можуть навіть приїхати й подивитись особисто.

Цього року серед списку імен для тарганів можна знайти "Лугандон" та "Лукашенко". Усі подані імена відображатимуться анонімно.



Список імен тарганів на 14 лютого / Інформація зоопарку Ель-Пасо

Така ініціатива є безкоштовною, але у зоопарку зазначають, що буду вдячні за пожертву.

Сурикати обожнюють тарганів, і немає кращого способу відзначити День святого Валентина, ніж показати, як звір розгризає таргана, названого на честь колишнього коханого!

– зазначили у зоопарку.

Для сурикатів таргани, як для людей тістечка

Сурикати належать до родини мангустових, вони живуть у пустелях Південної Африки, де дуже сухо і мало їжі.

У зоопарку сурикатам дають одного таргана на добу. Працівники розповідають, що для сурикатів таргани, як для людей тістечка.

Перегодувати сурикатів тарганами дуже легко.

Зоопарк Ель-Пасо у Техасі: карта