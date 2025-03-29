Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Бориса Филатова. Чиновник обнародовал соответствующее распоряжение с целью почтения памяти жертв трагедии.

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День траура в Днепре

По словам мэра, в гостинично-ресторанном бизнесе, куда пришелся удар россиян, никто не погиб. В то же время в результате атаки по городу в целом погибли 4 человека, из-за чего в Днепре 30 марта объявлен днем траура.

Очередная ужасная атака на Днепр. По всем погибшим в городе завтра объявлен день траура,

– написал он.



Распоряжение об объявлении траура в Днепре / Фото Бориса Филатова

Напомним, по последним данным, количество пострадавших в результате вражеской атаки на Днепр возросло до 24, 9 из них сейчас находятся в больнице. Впоследствии председатель ОВА рассказал, что самым молодым из пострадавших 19 лет, а самому старшему – 74.