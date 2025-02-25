Для Украины 8 марта – навязанный советской идеологией псевдопраздник. Не имею ничего против этого дня, но смущает его трактовка. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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8 марта 1857 года женщины Нью-Йорка выступили за собственные права. Они хотели быть на равных с мужчинами во всех смыслах, в частности в условиях оплаты труда. Женщин разогнали за демонстрацию, но именно эта дата положила начало Международному дню борьбы за права женщин. Именно борьбу за женские права отмечают 8 марта, а не красоту, весну или "слабый пол". Акценты здесь важны.

Почему 25 февраля?

Во-первых, сегодня хочется подчеркнуть особенности украинской женщины. Ее судьба незаурядная и сложная. И она стоит того, чтобы ее борьбу отмечали в особый для Украины день.

Именно 25 февраля родилась одна из самых выдающихся наших соотечественниц – Леся Украинка. Поэтому в 2023 году Верховная Рада создала законопроект об отмене 8 Марта, 1 и 9 мая и введении украинских альтернатив, среди которых День украинской женщины. Законопроект все еще не стал законом (из-за очевидно других приоритетов), но верю, что мы непременно достигнем этого.

И это на самом деле не новая дата для нас. Находясь в эмиграции, украинская диаспора начала этот праздник еще в 50-х годах прошлого века. Особенно сильным ядром были наши люди в Северной Америке, для которых важно было сохранить традиции и Украину в себе. И именно диаспоряны были сподвижниками того, чтобы отметить этот день 25 февраля.

Кроме Леси Украинки, есть и другие выдающиеся женщины, связанные именно с февралем. В этом месяце родились:

Гандзя Дмитерко – военная женской четы Сечевого Стрелецтва;

Дарья Гусяк – деятельница ОУН-УПА, личная связная Романа Шухевича.

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В феврале отошли в вечность:

Елена Антонив – патриотка и правозащитница, врач и член Клуба творческой молодежи;

Мария Лаврив – член ОУН, активная участница национально-освободительного движения, замученная;

Ольга Басараб – общественный деятель Галичины начала XX века;

расстрелянная в Бабьем Яру поэтесса Елена Телига.

Почему это важно сделать сейчас?

Современный контекст только усиливает важность украинской женщины и достойное ее празднование. Украинские женщины погибают на войне за свободу своей страны. Ирина Цыбух, Валентина Пушич, Сабина Галицкая, Екатерина Ступницкая – имена героинь современной российско-украинской войны. Они пошли защищать свою страну и отдали за нее жизнь. И они точно стоят того, чтобы иметь свой день для отличия именно украинской женщины.

Ко всему, именно во время большой войны у нас вырос запрос на познание самих себя. На познание собственной истории, культуры, наших героев и героинь. Именно сейчас лучшее время, чтобы зафиксировать в календаре героизм украинской женщины, ее борьбу и несокрушимость.

Создание такого дня на законодательном уровне, нарушение этого вопроса публично заставит тысячи украинцев узнать больше об истории этого дня и наших выдающихся соотечественниц.

25 февраля пока имеет неофициальный характер, но сильную историческую преемственность. Когда-то наши люди могли только вдали от Родины проводить этот день, как особый, потому что Советский Союз точно не одобрил бы такой идеи, а инициаторов могли бы лишить свободы за проявление национализма. Сегодня Украина независима и в праве самостоятельно решать, какие дни делать выдающимися. День украинской женщины должен стать таким на официальном уровне.