К поздравлениям присоединились Владимир Зеленский, Главное управление разведки, командующий Объединенными силами ВСУ, Служба безопасности и другие. Подробнее об этом пишет 24 Канал.

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Поздравления от Президента Украины

Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов внешней разведки Украины по случаю их профессионального праздника. Президент подчеркнул, что Служба внешней разведки Украины в условиях войны с российским агрессором является одним из ключевых инструментов защиты национальных интересов государства.

Глава государства отметил, что системное сочетание возможностей агентурной, технической разведки и мощных аналитических ресурсов, творческий потенциал личного состава Службы способствуют эффективному проведению разведывательных и специальных мероприятий, а полученная ими информация обеспечивает принятие взвешенных политических и управленческих решений в пользу нашей страны и превращается в победы украинских воинов на поле боя.

От имени украинского народа Зеленский поблагодарил разведчиков за службу Родине, настойчивость и добросовестное исполнение служебного долга, которые они демонстрируют, выполняя важные задания.

Убежден, что личный состав Службы внешней разведки Украины и дальше будет надежно стоять на защите национальной безопасности нашего государства. Желаю крепкого здоровья, несокрушимости духа в отстаивании независимости и территориальной целостности Украины и новых побед в противостоянии с российским агрессором,

– подчеркнул президент.

Поздравления от ГУР

Поздравляем боевых собратьев из Службы внешней разведки Украины с профессиональным праздником. От вашей сложной работы зависят фундаментальные решения Украины на пути украинской нации к победе над врагом,

– отметили в ГУР.

И хотя титанический труд военнослужащих внешней разведки должен оставаться за кадром из-за повышенных рисков, но именно их перманентное движение лезвием бритвы ради истины и свободы обеспечивает свободолюбивым украинцам уверенность в будущем, добавили в ГУР.

"Мы, украинские разведчики, как никто, осознаем — тот, кто знает себя и врага, никогда не проигрывает войны. Поэтому убеждены, господа, что успех каждого из ваших задач "со звездочкой" ускоряет и в конечном итоге приведет к коллапсу человеконенавистнической империи зла. Честь всем и каждому сотруднику Службы внешней разведки Украины! Слава Украине", – подчеркнули в ГУР.

Командующий Объединенными Силами ВСУ также присоединился к поздравлениям

Командующий Объединенными Силами ВСУ поздравил работников и ветеранов Службы внешней разведки с профессиональным праздником. Сергей Наев подчеркнул, что они делают нелегкое дело, получая информацию, которая помогает эффективно уничтожать врага на передовой и обеспечивать преимущество во время важных переговоров с иностранными партнерами.

Своим неутомимым трудом Вы обеспечиваете могущество, процветание и успеваемость нашего государства, которое стремится жить в семье свободных народов. Желаю Вам сил и вдохновения в дальнейшем воплощении задуманного, уверенно шагая к общей победе,

– подчеркнул Наев.

Поздравление от СБУ

Служба безопасности Украины также приветствовала коллег с профессиональным праздником. Подчеркнули: "Мы каждый день делаем общее дело, чтобы приближать нашу Победу. Желаем сил в борьбе".

24 января 1919-го в УНР было создано первое подразделение общегосударственной разведки

С профессиональным праздником разведчиков поздравил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Он напомнил, что именно в этот день в 1919 году в УНР было создано первое подразделение общегосударственной разведки.

Сегодня, как и более 100 лет назад, разведчики обеспечивают надежную защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепляют обороноспособность нашего государства.

Желаю каждому из вас выдержки и сил в этом нелегком деле, а также семейного уюта и победы,

– подчеркнул Лунин.

Заметим, что к поздравлениям также присоединился Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен пожелал разведчикам сил в работе для победы Украины.