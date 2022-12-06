На кадрах продемонстрирован героизм и профессионализм наших воинов, ежедневно защищающих нашу землю. Видео нас знакомит с несколькими защитниками и защитницами, которые говорят о лучших качествах украинской армии.

Обратите внимание Бесстрашные и несокрушимые: мир поздравляет украинских воинов с Днем ВСУ

Мощное видео от Залужного

Утром 6 декабря генерал Валерий Залужный уже обращался к Вооруженным Силам Украины по случаю их праздника и отметил, что имеет честь быть Главнокомандующим нашей армии в такие сложные времена.

Вечером Главнокомандующий ВСУ опубликовал мощное видео о наших воинах.

ВСУ – это первая армия мира. Это одна семья. Это взаимная поддержка, смелость, развитие, жертвенность, мотивация. Это жажда мести и победы,

– так подписал это видео Залужный.

Стоит отметить, что в конце ролика появляется легендарная цитата командующего УПА Романа Шухевича, полностью описывающая сегодняшнюю борьбу украинской армии:

"Мы боремся не потому, что ненавидим тех, кто стоит перед нами, а потому, что любим тех, кто у нас за спиной!"

Мощное видео от Залужного в День Вооруженных Сил Украины

К ролику Залужный добавил символический хетштег – "Украина держится на наших плечах". С этим невозможно не согласиться.

Спасибо нашим воинам. Слава ВСУ!