Международные партнеры, послы, главы МИДа поздравляют украинских воинов с праздником и отмечают величие духа наших героев. 24 канал собрал самые яркие поздравления.

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Посол США В Украине Бриджит Бринк записала видеопоздравление по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Бесстрашные. Несокрушимые. В День Вооруженных Сил Украины мы поздравляем воинов-героев Украины, которые борются за свои семьи, свои дома и свое свободное будущее,

– отметила Бриджит Бринк.

В своем обращении посол пожелала семьям всех украинцев жить свободно в своей стране, безопасно в мире, который мы завоевываем своим мужеством и при неуклонной поддержке тех, кто нас поддерживает.

Поддержка Евросоюза

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас тоже поздравил украинских воинов с праздником и добавил к сообщению трогательное видео по случаю дня ВСУ.

Сегодня – День Вооруженных Сил Украины. Эти героические мужчины и женщины противостоят российскому агрессору, приближая победу Украины. Европейский Союз с радостью и гордостью поддерживает их оружием и тренировками. Слава Украине!

– написал посол.

Президент Европарламента Роберта Метсола тоже присоединилась к поздравлениям, коротко, но метко заметив, что ВСУ обязательно победят!

Вы победите. Победите ради павших героев, ради ваших детей, ради вашей свободы, ради наших ценностей. Вы победите ради Украины и ради Европы,

– отметила в поздравлении Роберта Метсола.

Приветствие минобороны Британии

В минобороны Великобритании поздравили защитников, заметив, что тысячи украинцев уже получили в Соединенном Королевстве базовую военную подготовку.