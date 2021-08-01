Все, что известно об одном из главных носителей боевого потенциала Вооруженных сил Украины, читайте в нашем материале.

Важно Командующий Воздушных сил ВСУ рассказал, может ли Россия пойти в широкомасштабное наступление на Украину

Что такое Воздушные силы Украины?

Это – высокоманевренный вид Вооруженных Сил. Он предназначен для:

охраны воздушного пространства государства,

поражения с воздуха объектов противника,

авиационной поддержки своих войск,

высадки воздушных десантов,

прикрытия важных объектов государства, группировок своих войск от ударов средств воздушного нападения,

ведения воздушной разведки,

воздушной перевозки войск и материальных средств.

В сегоднешнем виде Воздушные силы существуют в составе Вооруженных сил Украины с 2004 года. Тогда для их создания объединили Военно-воздушные силы и Войска противовоздушной обороны страны.

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Кто входит в состав Воздушных сил?

В состав Воздушных сил Украины входят авиация и транспортная авиация, зенитные ракетные войска, радиотехнические войска и специальные войска (войска связи, части радиоэлектронной борьбы и инженерные войска, которые отвечают за обеспечение боевой деятельности).

Какова их роль в российско-украинской войне?

В феврале 2014 года в Крыму появились российские военные в форме без опознавательных знаков. Они захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты. Кроме того, они блокировали действия украинских войск и активно склоняли украинских военнослужащих изменить присяге и перейти на службу в Российскую Федерацию.

Среди тех, кто остался верен Украине, были военнослужащие Воздушных сил. Речь идет о тактической группе "Крым" – тактическом соединении Воздушных сил Украины из состава воздушного командования "Юг" (2004-2014) в Крыму.

Военнослужащие представляли военные части, дислоцированные в Севастополе, Евпатории и Феодосии. Автомобильную колонну из более чем двух десятков машин, которые двигались в направлении Армянска, возглавлял командир тактической группы "Крым" генерал-майор Олег Струцинский.

По словам генерал-майора Струцинского, в целом полуостров покинули около 400 его подчиненных, в том числе 180 офицеров.

Больше об истории Воздушных сил можно прочитать в заметке Командования по случаю праздника:

Воздушные силы также принимали активное участие в начале войны на Донбассе, где украинская авиация понесла большие потери.

Вот несколько примеров. 22 апреля 2014 года, через неделю после объявления о начале АТО, над Славянском с автоматического оружия обстреляли самолет Минобороны Ан-30, который осуществлял обзорный полет. Самолет вскоре вернулся в Киев. В корпус попали несколько пуль – судно отремонтировали.

Через три дня после того вертолет Ми-8 взорвался в аэропорту Краматорска – снайпер попал в топливный бак вертолета. От взрыва пострадал командир экипажа. В ночь на 2 мая в Славянске обстреляли два вертолета Ми-24. В этом нападении погибли двое военных Вооруженных сил, еще несколько получили ранения.

29 мая с ПЗРК у города Славянск сбили украинский вертолет, который транспортировал военных в базу для ротации. Среди жертв был генерал Сергей Кульчицкий.

6 июня неподалеку Славянска двумя залпами из ПЗРК сбили самолет Ан-26, который вез невоенный груз. Трое летчиков погибли.

Ночью 14 июня недалеко от Луганска сбили украинский военный самолет Ил-76. На его борту были девять членов экипажа и 40 военнослужащих – все они погибли.

24 июня в районе горы Карачун близ Славянска ракетой из ПЗРК сбили вертолет сил АТО Ми-8, который возвращался с украинского блокпоста, куда доставлял груз. На борту летели трое членов экипажа и шестеро военнослужащих – погибли все.

С сентября 2014 года, в соответствии с Минскими договоренностями, в проведении антитеррористической операции, операции Объединенных сил боевая авиация не применяется.

Поэтому основные задачи, которые реализовывались в военной авиации Воздушных сил, заключались в:

обеспечении необходимого уровня боевой готовности авиационных воинских частей,

подготовке летного состава к выполнению задач по назначению днем ​​и ночью, в простых и сложных метеоусловиях,

обеспечении сил, задействованных в АТО/ООС: авиационная поддержка, воздушные перевозки войск и грузов.

За этим довольно абстрактным перечнем задач стоят сотни спасенных жизней. Например, именно благодаря поддержке транспортной авиации в свое время смогли выстоять бойцы, участвовавшие в обороне Луганского аэропорта. И именно профессиональная работа авиации сохранила немало жизней раненых бойцов, которых она оперативно доставляет в военные госпитали.

Сейчас, по данным командования, в рядах Воздушных сил продолжают службу более 15 тысяч участников Антитеррористической операции и более 6 тысяч участников операции Объединенных сил. Из них награждены государственными наградами 643 военнослужащих. 53 героя погибли, защищая независимость, государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

Чем еще известны Воздушные силы?

Участием в миротворческих миссиях.

Украинская гуманитарная миссия в Грузии в 1993 году стала первой, проведенной Украиной самостоятельно, без помощи международных организаций. И реализовали ее именно украинские пилоты, которые смогли организовать эвакуацию грузинских беженцев в горах Сванетии во времзавершении абхазско-грузинской войны.

Через несколько дней – с 10 по 14 октября 1993 года – украинские пилоты на 17 вертолетах под обстрелами абхазско-российских войск выполнили 291 вылет и спасли от этнических чисток 7 643 человека.

Позже, уже в конце гуманитарной миссии, один из представителей ООН, имевший большой опыт работы, признался, что был уверен – менее чем за месяц вертолетный отряд миссии ООН не мог быть готовым для выполнения подобных задач, да еще и в таких условиях, украинские же авиаторы имели на подготовку меньше чем сутки.

С тех пор украинская авиация регулярно участвовала в миротворческих миссиях Украины. Например, в миротворческой миссии в Либерии, которая началась в 2004 году, украинцы работали 14 лет. Наши авиаторы участвовали в боевых действиях и выполняли различные небоевые задачи. В частности – обеспечивали сопровождение наземных колонн, патрулировали воздушные границы, занимались медицинской эвакуацией и поисково-спасательными операциями.

Кроме того, руководство высоко оценило деятельность наших вертолетных подразделений в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Болеьше о буднях украинских миротворцев можно почитать на странице одного из военнослужащих:

Еще один повод, по которому Воздушные силы часто упоминаются в СМИ в последнее время – необходимость изменений для сохранения летчиков в рядах ВСУ.

По подсчетам журналистов, в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины наименьшее денежное обеспечение летчиков среди формирований сектора безопасности государства.

Сейчас в зависимости от занимаемой должности и срока службы выплаты украинским летчикам боевой авиации составляют от 19 тысяч до 24 тысяч гривен. В то же время пилот в Государственной пограничной службе получает 28 тысяч гривен, Национальной гвардии – 32 тысячи, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 36 тысяч, а в полиции – 50 тысяч гривен.

Об этой проблеме в командовании знают и внесли предложения по поднятию уровня денежного обеспечения – планируют добиться повышения до уровня Национальной гвардии.

Сами же летчики указывают, что денежное обеспечение не является основным фактором по принятию решения по увольнению из рядов армии.

Для них более важен забюрократизированный процесс службы при относительно не большом количестве часов налета, который в командовании обещают изменить в ближайшее время.

Также называется ненормированное служебное время, как во время дежурств, так и на пунктах дислокации, связанное с необходимостью ведения лишнего документооборота.

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Все это в комплексе демотивирует продолжать службу летного состава и заставляет менять свой род деятельности по завершению первого контракта.