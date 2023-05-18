Наша редакция 24 Канала любит и чтит эту украинскую традицию. Поэтому в четверг, 18 мая, офис нашего Канала, который безустанно работает для Вас, наполнился яркими красками.

Достойно внимания День вышиванки во время войны: происхождение и традиции украинского праздника

24 Канал присоединился к празднованию Дня вышиванки

В целом этот украинский праздник является неотъемлемой частью жизни нашей редакции. Ведь День украинской вышиванки имеет большое значение не только как проявление культурного самосознания, но и как способ поддержания национальных традиций.



18 мая 24 Канал присоединился к празднованию Дня вышиванки / Фото 24 Канала

Поэтому 18 мая работники 24 Канала перед работой выбирали не только сорочки с изящными геометрическими орнаментами, но и современные модели с цветочными узорами. И все это демонстрировало, насколько разнообразна и многогранна наша культура. Следовательно, весь день 18 мая прошел на положительной волне, зафиксированной в фотографиях.

Редакция 24 Канала в День вышиванки / 24 Канал

Стоит отметить, что вышиванка – не только красивые узоры, закрепленные на полотне. Наши предки запечатлевали в каждом цвете и в каждом повороте орнамента определенные коды, которые сохранились и по сей день. При этом знатоки только по узорам могут сказать, откуда была мастерица, создавшая вышитую сорочку.

Более того, вышиванка служила оберегом, который "защищал" своих владельцев от всего злого.

День вышиванки в редакции 24 Канала / 24 Канал

Несмотря на то, что День вышиванки ввели только совсем недавно, в 2006 году, этот праздник приобрел не только всеукраинский масштаб, но и распространился далеко за пределы нашей страны. Более того, вышиванка стала популярным трендом, элементы которого подхватили всемирно известные бренды.

Однако ношение вышиванки является не только модной тенденцией, но и знаком уважения украинской культуре. Именно поэтому каждый День украинской вышиванки становится прекрасной возможностью для выражения национальной гордости и объединения.

Как прошел День вышиванки в редакции 24 Канала / 24 Канал

В целом такое празднование Дня вышиванки не в одной офисной среде сегодня стало примером того, как корпоративная культура может поддерживать национальную идентичность. Мы приглашаем и вас ежегодно приобщиться к этому важному празднику и одевать самые яркие вышиванки, подчеркивая этим наше национальное наследие, единство и гордость за Украину.