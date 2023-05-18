Наша редакція 24 Каналу любить і шанує цю українську традицію. Тож у четвер 18 травня офіс нашого Каналу, що безустанку працює для Вас, наповнився яскравими барвами.

Варте уваги День вишиванки у час війни: походження і традиції українського свята

24 Канал приєднався до святкування Дня вишиванки

Загалом, це українське свято є невід'ємною частиною життя нашої редакції. Адже День української вишиванки має велике значення не лише як прояв культурної самосвідомості, але й як спосіб підтримки національних традицій.



18 травня 24 Канал приєднався до святкування Дня вишиванки / Фото 24 Каналу

Тому 18 травня працівники 24 Каналу перед роботою обирали не лише сорочки з витонченими геометричними орнаментами, а й сучасні моделі з квітковими візерунками. І все це демонструвало, наскільки різноманітна і багатогранна є наша культура. Відтак увесь день 18 травня пройшов на позитивній хвилі, зафіксованій у фотографіях.

Редакція 24 Каналу у День вишиванки / 24 Канал

Варто зазначити, що вишиванка – не лише красиві візерунки, закріплені на полотні. Зачасту наші пращури зафіксовували у кожному кольорі та у кожному повороті орнаменту певні коди, які збереглися й до сьогодні. При тому знавці лише за візерунками можуть сказати, звідки була майстриня, яка створила вишиту сорочку.

Ба більше, вишиванка слугувала оберегом, який "захищав" своїх власників від усього злого.

День вишиванки у редакції 24 Каналу / 24 Канал

Попри те, що День вишиванки ввели лише зовсім недавно, у 2006 році, це свято набуло не лише всеукраїнського масштабу, а й поширилося далеко за межі нашої країни. Ба більше, вишиванка стала популярним трендом, елементи якого підхопили всесвітньовідомі бренди.

Однак носіння вишиванки є не лише модною тенденцією, але й знаком поваги до української культури. Саме тому кожен День української вишиванки стає чудовою нагодою для вираження національної гордості та об'єднання.

Як пройшов День вишиванки в редакції 24 Каналу / 24 Канал

Загалом таке святкування Дня вишиванки не в одному офісному середовищі сьогодні стало прикладом того, як корпоративна культура може підтримувати національну ідентичність. Ми запрошуємо і вас щороку долучитися до цього важливого свята та вдягати найяскравіші вишиванки, підкреслюючи цим нашу національну спадщину, єдинство і гордість за Україну.