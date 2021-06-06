Журналистам пожелали хороших новостей, эффективной работы и профессиональных успехов.

К теме Профессия журналиста: какие навыки нужны и где можно получить это образование

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел день вместе с журналистами накануне праздника.

На этот раз – шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы,

– написал президент.

Глава государства отметил, что такие встречи стали традицией.

Зеленский добавил, что украинские журналисты – острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные и профессиональные. Он отметил, что это люди, которые мечтают и хотят перемен.

"И главная мечта, которая объединяет и журналистов, и президента, – сделать Украину лучше. Пускай она сбудется!" – сказал президент.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр тоже поздравил работников медиа с праздником. Шмыгаль пожелал журналистам профессиональных достижений и хороших новостей.

"Вы являетесь голосом правды для народа, часовыми искренности и прозрачности. Честность, достоверность, беспристрастность – это те черты, которые характеризуют журналиста", – отметил чиновник.

Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады отметил, что журналисты давно перестали быть лишь теми, кто только доносит информацию до общества. По словам политика, их работа является неотъемлемой частью и Рады, так как именно представители СМИ, освещая деятельность парламента, делают его открытым и доступным для украинцев.

Чиновник пожелал медийщикам вдохновения и профессиональных успехов.

Пусть тексты и сюжеты набирают много просмотров, а темы всегда остаются интересными и яркими,

– заметил Разумков.

Сергей Шкарлет

Министр образования и науки присоединился к поздравлениям. Шкарлет поблагодарил всех работников СМИ, которые способствуют непредвзятому и объективному освещению информации, в частности, о событиях в сфере образования и науки.

Сергей Наев

Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев отметил, что журналисты ежедневно обеспечивают общество беспристрастной и качественной информацией. По его словам, особенно это актуально в условиях гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

"Особая благодарность гражданским и военным журналистам, которые обеспечивают объективное освещение деятельности ВСУ в районе ООС. Ежедневно своими репортажами с передовой вы вписываете в современную украинскую историю имена Героев, которые защищают независимость и территориальную целостность страны", – сказал командующий.

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил журналистов по-особенному.

Уважаемые журналисты! И с земли, и с неба поздравляю вас с профессиональным праздником! Сил вам, бодрости, интересных событий и объективности. А еще – творческих взлетов и удовольствия от такого важного дела, которое вы делаете для общества,

– написал Кличко.

Андрей Таран

Министр обороны Андрей Таран отметил, что о героизме защитников Украины благодаря журналистам узнает весь мир.

Вместе развивая Украину, мы должны придерживаться стандартов объективности, а в вопросах критики военных призываю не гнаться за сенсациями, а подавать информацию взвешенно и объективно и предоставлять возможность высказаться и быть услышанным,

– сказал чиновник.

Кроме того, он поблагодарил медиа за то, что своими материалами и сюжетами обращают внимание на ошибки и недостатки.

Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора журналистов поблагодарили за разоблачения, расследования, громкие сенсации и хорошие новости. Пожелали, чтобы приятных известий хватало в жизни, а слово было свободным.

"Пусть ваше слово всегда будет свободным, профессия безопасной, а жизнь яркой", – добавили в прокуратуре.

МВД

В МВД акулам пера пожелали неисчерпаемого вдохновения, интересных сюжетов, эксклюзивных интервью и смелых проектов.

СБУ

К поздравлениям присоединилась СБУ, отметив, что журналисты стоят на защите информационной безопасности страны. Кроме того, пожелали, чтобы журналистские стандарты оставались высокими, а работа "в поле" – всегда эффективной.

МИД

В МИД, кроме поздравлений, напомнили, что в российских тюрьмах незаконно удерживают 9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма:

Сервер Мустафаев,

Тимур Ибрагимов,

Марлен Асанов,

Сейран Салиев,

Ремзи Бекиров,

Руслан Сулейманов,

Осман Арифмеметов,

Рустам Шейхалиев,

Амет Сулейманов,

задержанный 10 марта Владислав Есипенко тоже находится под стражей.

В Министерстве отметили, что на временно оккупированных территориях Украины права и свободы представителей СМИ систематически подавляют.

"С первых дней оккупации Россия начала давление и репрессии против свободной профессиональной журналистики в Крыму. На сегодня независимая журналистика на полуострове полностью уничтожена как явление", – отметили в МИД.