Журналістам побажали хороших новин, ефективної роботи та професійних успіхів.

До теми Професія журналіста: які навички потрібні та де можна отримати цю освіту

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів день разом із журналістами напередодні свята.

Цього разу — шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді,

– написав президент.

Глава держави відзначив, що такі зустрічі стали традицією. Зеленський додав, що українські журналісти – гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні та професійні. Він наголосив, що це люди, які мріють та прагнуть змін.

"І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться!" – сказав президент.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр теж привітав працівників медіа зі святом. Шмигаль побажав журналістам професійних здобутків та гарних новин.

"Ви є голосом правди для народу, вартовими щирості й прозорості. Чесність, достовірність, неупередженість — це ті риси, які характеризують журналіста", – зазначив урядовець.

Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради зауважив, що журналісти давно перестали бути лише тими, хто тільки доносить інформацію до суспільства. За словами політика, їхня робота є невід'ємною частиною і Ради, адже саме представники ЗМІ, висвітлюючи діяльність парламенту, роблять його відкритим та доступним для українців.

Чиновник побажав медійникам натхнення та професійних успіхів.

Нехай тексти та сюжети набирають багато переглядів, а теми завжди залишаються цікавими та яскравими,

– зауважив Разумков.

Сергій Шкарлет

Міністр освіти та науки долучився до привітань. Шкарлет подякував усім працівникам ЗМІ, які сприяють неупередженому та об’єктивному висвітленню інформації, зокрема, про події у сфері освіти і науки.

Сергій Наєв

Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що журналісти щодня забезпечують суспільство неупередженою та якісною інформацією. За його словами, особливо це актуально в умовах гібридної війни, яку веде Росія проти України.

"Особлива вдячність цивільним та військовим журналістам, які забезпечують об’єктивне висвітлення діяльності ЗСУ в районі ООС. Щодня своїми репортажами з передової ви вписуєте в сучасну українську історію імена Героїв, які захищають незалежність та територіальну цілісність країни", – сказав командувач.

Віталій Кличко

​​Мер Києва Віталій Кличко привітав журналістів по-особливому.

Шановні журналісти! І з землі, і з неба вітаю вас із професійним святом! Сил вам, бадьорості, цікавих подій і об'єктивності. А ще - творчих злетів і задоволення від такої важливої справи, яку ви робите для суспільства,

– написав Кличко.

Андрій Таран

Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що про героїзм захисників України завдяки журналістам дізнається весь світ.

Разом розбудовуючи Україну, маємо дотримуватися стандартів об’єктивності, а у питаннях критики військових закликаю не гнатися за сенсаціями, а подавати інформацію зважено і об’єктивно та надавати можливість висловитись і бути почутим,

– сказав чиновник.

Крім того, він подякував медіа за те, що своїми матеріалами і сюжетами звертають увагу на хиби і недоліки.

Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора журналістам подякували за викриття, розслідування, гучні сенсації і хороші новини. Побажали, аби приємних звісток вистачало в житті, а слово було вільним.

"Хай ваше слово завжди буде вільним, професія безпечною, а життя яскравим", – додали у прокуратурі.

МВС

У МВС акулам пера побажали невичерпного натхнення, цікавих сюжетів, ексклюзивних інтерв’ю та сміливих проєктів.

СБУ

До привітань доєдналась СБУ, зазначивши, що журналісти стоять на захисті інформаційної безпеки країни. Крім того, побажали, щоб журналістські стандарти залишались високими, а робота "в полі" – завжди ефективною.

МЗС

В МЗС, крім привітань, нагадали, що у російських тюрмах незаконно утримують 9 громадянських журналістів з окупованого Криму:

Сервер Мустафаєв,

Тимур Ібрагімов,

Марлен Асанов,

Сейран Салієв,

Ремзі Бекіров,

Руслан Сулейманов,

Осман Арифмеметов,

Рустем Шейхалієв,

Амет Сулейманов,

затриманий 10 березня Владислав Єсипенко теж перебуває під вартою.

У Міністерстві наголосили, що на тимчасово окупованих територіях України права і свободи представників ЗМІ систематично придушують.