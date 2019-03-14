День добровольца: что нужно знать об украинских воинах

День украинского добровольца – праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день в 2014 году 500 бойцов-добровольцев прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.

В том, какие есть украинские добровольцы и почему их день является праздником для Украины – разбирались журналисты 24 канала.

Читайте также: Российско-украинская война: Хроника наших побед

Это такие люди, которые в 2014 году отреагировали на российскую агрессию и начали создавать военные, полицейские и парамилитарные добровольческие формирования, чтобы обеспечить защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

Эту самоорганизованную защиту государства бойцы организовали без зарплат, льгот, социальной защиты, государственного обеспечения и наград, часто – за свой счет и под свою личную ответственность.

Читайте также спецпроект 24 канала: Жизнь после АТО

Очень разные. Банкиры, бизнесмены, студенты, художники, журналисты. Правда, очень разные.

Вот, например, Владислав Борисовский выехал из Крыма почти сразу после его оккупации. На материковой Украине банкир, который никогда не держал в руках оружие, принял решение идти добровольцем и в составе группы "Крым" прошел одни из самых известных и самых трагических боев на Донбассе.

А доброволец Игорь Руляк – был бойцом ВМС, но из-за бумажных и бюрократических проволочек в зону боевых действий он попасть не мог. Поэтому пошел в добровольческое подразделение, сочетая войну и службу, как бы странно это не звучало.



Доброволец, боец ВМС Игорь Руляк

Боец "Правого сектора" с позывным "Вагнер" до войны вообще успел прожить долгую насыщенную жизнь, в течение которой прошел увлекательный путь от приемной обкома профсоюза по делам молодежи и спорта во Львове, через работу преподавателем, полярником, моряком дальнего плавания, бизнесменом, финансовым брокером – до сапера в добровольческом подразделении. Потому что из-за почтенного возраста его больше никуда не брали, а воевать за свою страну он очень хотел.

Читайте также спецпроект 24 канала: Победить Путина и выжить

В подавляющем своем большинстве – потому что не могли не пойти защищать от реальной угрозы. Просто каждый объясняет это разными словами.

Боец сил специальных операций с позывным "Джома" пояснил, что пошел воевать в добровольческое подразделение в 2014 году, потому что его с детства научили любить свою страну: "Меня дед приучил. Отец. Дед много рассказывал об Украине, а ему рассказывал его дед. Поэтому я люблю Родину". Уже потом он официально присоединился к спецназовцам, чтобы быть максимально полезным для военных со всеми своими знаниями и навыками.

Доброволец батальона "Донбасс" Александр Проскурин

Доброволец батальона "Донбасс" Александр Проскурин, который затем вступил в ряды 93-й бригады, ушел воевать, потому что вблизи разглядел "русский мир" в родном Краматорске, и понял, что что-то там не так:

Нам же рассказывали, что украинская армия – это каратели, фашисты, бандеровцы, которые еще во время Второй Мировой войны боролись за освобождение украинского народа от советской власти, и сейчас снова к нам придут с такими же намерениями! Пропаганда со стороны России в нашем городе, да и в большинстве восточных областей, как и в то время, так и сейчас, действительно качественная. Вот зашла украинская армия, я жду, что сейчас уже виселицы на площадях будут строить, начнут отправлять людей в трудовые команды на работу. Проходит день, два, три, четыре – а в городе ничего не происходит. Ни-че-го! Ну и после этого момента, я, как человек, который себя позиционирует как рассудительный, задумался. Если ничего не происходит, значит, нам врали. Если обманывали, то смысл стороне, которая борется за правду, врать? То есть, если они врут – значит, они не правы. Если они не правы, а я на это клюнул – значит, я дурак, и надо искупить вину перед Родиной кровью.

Читайте также: Тыл Героя Украины: рассказ Татьяны Забродской

Еще один боец "Донбасса" Николай Анацкий до вступления в добровольческое подразделение в оккупированном Бахмуте также имел возможность рассмотреть, что собой представляют оккупанты:

Третий штурм воинской части был уже с тяжелой техникой. Пятый – был самым жестким, тогда как раз танки расстреливали часть. Наш дом рядом, в нем все тряслось. Я сидел на полу под стенкой, чувствовал эти горячие волны воздуха после каждого выстрела. И вот это ощущение такого липкого страха, когда ты понимаешь, что сейчас уже все может закончиться, совсем все – а ты ничего не можешь сделать... Я такого страха больше никогда не испытывал и пообещал себе, что больше никогда чувствовать не буду. Такого страха реально не чувствовал нигде. Даже во время первого боевого выезда в Дебальцево.

Итальянец Джузеппе Донини – профессиональный военный наемник, но все равно решил, что присоединится к украинским добровольческим подразделениям – это будет правильно и справедливо. Потому что он может что-то изменить. Он участвовал в самых разнообразных военных конфликтах во всем мире. За деньги. Потому что война – это его профессия. И он все еще продолжает приезжать на Донбасс воевать за Украину. Безвозмездно. Потому что это – правильно:

"Я подумал, что когда возвращаешься домой, включаешь новости, видишь, что в Украине война – говоришь: "Какая досада!"и выключаешь телевизор. Но война не заканчивается только потому, что ты больше не видишь ее в телевизоре. Она продолжается в реальности. Оставаться в Украине – это для меня стало чем-то личным, стало частью меня. Знаешь, то ощущение, когда понимаешь, что это – именно то, что я должен сделать".



Джузеппе Донини

Потому что они стоят нашего внимания. И уважения. У многих из них есть что-то такое, что заставляет их неустанно менять мир к лучшему.

Солдат Михаил Лупейко (псевдо "Ангел")

Ну, например. Солдат 54 отдельной моторизованной бригады ВСУ Михаил Лупейко (псевдо "Ангел") за два года войны успел отметиться практически на всех самых горячих точках российско-украинской войны – Пески, Донецкий аэропорт, шахта "Бутовка", Светлодарская дуга. На Светлодарской дуге, к слову, потерял обе ноги, попав под минометный обстрел. Прошел длительное лечение и реабилитацию, заново научился ходить и уже больше года активно занимается работой с молодежью, в частности, обучая их спасать жизнь другим и оказывать экстренную домедицинскую помощь.

Старший солдат батальона "Донбасс" Владимир Максимов (позывной "Макс") в ряды батальона пришел вместе с отцом весной 2014 года. Участвовал почти во всех операциях подразделения. Почти все из членов его группы погибли во время попыток выйти из окружения под Иловайском. Он сам шесть раз был ранен. Был взят в плен, но смог убежать. Собственно, именно он помог Украине узнать судьбу многих воинов, оказавшихся в Иловайском котле. Служил в Нацгвардии, чтобы продолжать менять военные структуры к лучшему. Уволился из-за ухудшения состояния здоровья.



Доброволец Владимир Максимов

Штурмовик ДУК "Правый сектор" с псевдо "Тэо", вернувшись с войны, стал соучредителем общественной организации ВПА "Калина" и начал заниматься обучением молодежи сначала на Ровенщине, а впоследствии – и во всех областях Украины. Сейчас он обучает студентов медучилищ и старшеклассников основам домедицинской помощи, спортивному ориентированию и передает собственный опыт боевых тактик курсантам военных учебных заведений. И активно популяризирует среди молодежи Вооруженные силы Украины. На вопрос зачем отвечает возмущенным:

Потому генералы кабинетные – это не ВСУ. ВСУ – это Вооруженные Силы Украины. Это очень большая машина и большое количество крутых пацанов. Они заслуживают того, чтобы их уважали. Да, я правосек. Да, мне не пофиг на имидж ВСУ. Наши Вооруженные силы – это будущее Украины. Есть страна. В стране должны быть свои Вооруженные силы. И они должны быть очень сильными и очень крутыми. Конституцию почитай, там же все написано, ну!

Боец батальона "Донбасс" Владимир Гунько (позывной "Кузьма") присоединился к этому подразделению с первых дней его создания и прошел с ним весь путь до Иловайска.



Доброволец Владимир Гунько

Участвовал в боях за город. Попал в плен, где провел почти пять месяцев. После освобождения вернулся на службу. Участвовал в боях за Дебальцево. Активно боролся с коррупционными схемами, с "мертвыми душами" в военной сфере. Потому что за время войны успел понять, что наши военные невероятно крутые:

Крутых ребят, действительно крутых, было очень много. Крутые ребята были в Иловайске. Они были на Саур-Могиле, держали ту голую высоту и терпели обстрелы с российской территории, не имея возможности им ответить или отойти на какие-то укрепленные позиции, чтобы дать достойный отпор россиянам, которые пересекают границу. Такие ребята были в аэропорту. Такие ребята были в Дебальцево. Когда вспоминаешь этих людей – каждый парень по-своему уникален был. Каждый был личностью.

Это – лишь несколько примеров невероятных историй украинских добровольцев. На самом деле их – сотни, сотни и сотни. Без них Украина вряд ли смогла бы стать такой, какой она является сейчас.

Читайте также: Казачество в ДНК: 7 фактов, которых вы не знали о казаках

Собственно, поэтому мы о них и говорим.