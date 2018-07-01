День Канады: несколько интересных фактов об украино-канадской дружбе

Канада празднует свой 151-й день рождения: несколько интересных фактов об украино-канадской дружбе. По всей стране веселье, парады и концерты, ведь именно 1-го июля состоялось подписание Акта о создании Канады. 1867-го года две британские колонии и одна провинция Британской империи образовали новую страну.

Исторически так сложилось, что между Украиной и Канадой – давняя и очень теплая связь. Почти четыре процента жителей Канады имеют украинские корни.

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Канада – единственная иностранная страна, в правительстве которой работают два министра с украинскими корнями. Писательница и журналистка – Христя Фриланд. Она является министром иностранных дел. Присягу Фриланд произносила на украинской Библии. А еще Мэри-Энн Мигичук. Она работала министром занятости в правительстве Джастина Трюдо. Свою присягу Мэри-Энн закончила украинским словом "Дякую".

Канада – единственная иностранная страна, в которой отмечают праздник вышиванки. Канадский премьер, федеральные министры, депутаты – все одевают вышиванки. А два года назад, канадские парламентарии по случаю Международного дня вышиванки хором исполнили куплет украинской песни "Взял бы я бандуру".

Канадские парламентарии исполнили украинскую песню "Взял бы я бандуру"

Первая женщина-космонавт Канады – украинка по происхождению. Роберта Линн Бондар происходит из семьи украинских мигрантов из Ивано-Франковщины. После того, как Линн овладела управлением самолетом и прошла подготовку в НАСА, в 1992-м году она полетела в космос.

Канада – первая в Северной Америке подписала с Украиной соглашение о зоне свободной торговли. Переговоры о двусторонней вели почти 7 лет. Сегодня для украинских экспортеров открыто 98% канадского рынка. А это нешуточные рынки.

Памятник украинской писанке в Канаде

И напоследок об украинской писанке в далекой Канаде. В городе Веґревиль установили одну из крупнейших писанок в мире. Это огромное яйцо на постаменте придумал канадский художник украинского происхождения Павел Цимбалюк. И, как ни странно, посвящен этот памятник канадской конной полиции. Потому что в свое время много украинцев стали частью копов одной из самых демократичных стран мира.