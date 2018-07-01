19:39
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

День Канады: несколько интересных фактов об украино-канадской дружбе

17 Читати новину українською

Канада празднует свой 151-й день рождения: несколько интересных фактов об украино-канадской дружбе. По всей стране веселье, парады и концерты, ведь именно 1-го июля состоялось подписание Акта о создании Канады. 1867-го года две британские колонии и одна провинция Британской империи образовали новую страну.

Исторически так сложилось, что между Украиной и Канадой – давняя и очень теплая связь. Почти четыре процента жителей Канады имеют украинские корни.

Читайте также: Во Львове канадские военные раздают панкейки под открытым небом

Канада – единственная иностранная страна, в правительстве которой работают два министра с украинскими корнями. Писательница и журналистка – Христя Фриланд. Она является министром иностранных дел. Присягу Фриланд произносила на украинской Библии. А еще Мэри-Энн Мигичук. Она работала министром занятости в правительстве Джастина Трюдо. Свою присягу Мэри-Энн закончила украинским словом "Дякую".

Канада – единственная иностранная страна, в которой отмечают праздник вышиванки. Канадский премьер, федеральные министры, депутаты – все одевают вышиванки. А два года назад, канадские парламентарии по случаю Международного дня вышиванки хором исполнили куплет украинской песни "Взял бы я бандуру".

Канадські парламентарі виконали українську пісню

Канадские парламентарии исполнили украинскую песню "Взял бы я бандуру"

Первая женщина-космонавт Канады – украинка по происхождению. Роберта Линн Бондар происходит из семьи украинских мигрантов из Ивано-Франковщины. После того, как Линн овладела управлением самолетом и прошла подготовку в НАСА, в 1992-м году она полетела в космос.

Канада – первая в Северной Америке подписала с Украиной соглашение о зоне свободной торговли. Переговоры о двусторонней вели почти 7 лет. Сегодня для украинских экспортеров открыто 98% канадского рынка. А это нешуточные рынки.

Пам'ятник українській писанці в Канаді

Памятник украинской писанке в Канаде

И напоследок об украинской писанке в далекой Канаде. В городе Веґревиль установили одну из крупнейших писанок в мире. Это огромное яйцо на постаменте придумал канадский художник украинского происхождения Павел Цимбалюк. И, как ни странно, посвящен этот памятник канадской конной полиции. Потому что в свое время много украинцев стали частью копов одной из самых демократичных стран мира.

Теги: История Канада
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Бешеные ливни в Украине, находки во Львове и жесткий отпор оккупантам – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Бешеные ливни в Украине, находки во Львове и жесткий отпор оккупантам – топ-5 видео недели
14
Удивите меня безумием, или необычные архитектурные решения художников
сегодня, 19:02 Удивите меня безумием, или необычные архитектурные решения художников
Наталія Печерська 869
Диапазон 4G в Украине значительно расширили: где доступна услуга и как ее подключить
сегодня, 18:01 Диапазон 4G в Украине значительно расширили: где доступна услуга и как ее подключить
Яніна Ткачук 18273
Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
сегодня, 16:02 Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
Злой Одессит 6697
Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
сегодня, 12:01 Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
Володимир Співаковський 754
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук