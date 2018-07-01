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День Канади: кілька цікавих фактів про україно-канадську дружбу

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Канада святкує свій 151-й день народження: кілька цікавих фактів про україно-канадську дружбу. По всій країні веселощі, паради та концерти, адже саме 1-го липня відбулося підписання Акту про створення Канади. 1867-го року дві британські колонії та одна провінція Британської імперії утворили нову країну.

Історично так склалося, що між Україною та Канадою – давній та дуже теплий зв'язок. Майже чотири відсотки жителів Канади мають українське коріння.

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Канада – єдина іноземна країна, в уряді якої працюють два міністри із українським корінням. Письменниця і журналістка – Христя Фріланд. Вона є міністром закордонних справ. Присягу Фріланд складала на українській Біблії. А ще Мері-Енн Мигичук. Вона працювала міністром зайнятості в уряді Джастіна Трюдо. Свою присягу Мері-Енн закінчила українським словом "Дякую".

Канада – єдина іноземна країна, в якій відзначають свято вишиванки. Канадський прем'єр, федеральні міністри, депутати – всі одягають вишиванки. А два роки тому, канадські парламентарі з нагоди Міжнародного дня вишиванки хором виконали куплети української пісні "Взяв би я бандуру".

Канадські парламентарі виконали українську пісню
Канадські парламентарі виконали українську пісню "Взяв би я бандуру"

Перша жінка-космонавт Канади – українка за походженням. Роберта Лінн Бондар походить із родини українських мігрантів з Івано-Франківщини. Після того, як Лінн опанувала управління літаком та пройшла підготовку у НАСА, 1992-го року вона полетіла в космос.

Канада – перша в Північній Америці підписала з Україною угоду про зону вільної торгівлі. Переговори про двосторонню вели майже 7 років. Сьогодні для українських експортерів відкрито 98% канадського ринку. А це неабиякі ринки.

Пам'ятник українській писанці в Канаді
Пам'ятник українській писанці в Канаді

І насамкінець про українську писанку у далекій Канаді. В місті Ве́ґревіль встановили одну з найбільших писанок у світі. Це величезне яйце на постаменті вигадав канадський художник українського походження Павло Цимбалюк. І, як не дивно, присвячений цей пам'ятник канадській кінній поліції. Бо свого часу багато українців стали частиною копів однієї з найдемократичніших країн світу.

Теги: Канада Історія
Джерело: 24 канал
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