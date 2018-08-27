День независимости Молдовы: чиновники с цветами, общественность – за полицейскими кордонами

В Кишеневе разгоном тамошнего "Майдана" началось утро 27 годовщины независимости страны. В течение нескольких дней жители молдавской столицы потребовали от правительства уйти в отставку, поскольку уверены в его коррумпированности.

26 августа на главной площади Кишенева собралось около семи тысяч протестующих, небольшая часть из них осталась на ночь – охранять палаточный городок. Однако утром их окружили автобусы с полицией.

Читайте также: Антиправительственные протесты в Молдове: полиция жестко зачистила многотысячный митинг

По свидетельствам очевидцев, "выкручивали руки, хватали за ноги и по-одному оттаскивали от памятника Штефану Великому" – так правоохранители расчищали центральную площадь Кишинева, чтобы освободить ее для официальных торжеств по случаю Дня независимости Молдовы с участием первых лиц государства.

Активисты решили остаться на центральной площади Кишинева на всю ночь

Жители Молдовы еще на выходных вышли в центр столицы с протестами против коррупции во власти. Требовали отставки правительства, отмены закона об амнистии капитала, принятие молдавского аналога закона Магнитского и признание победы оппозиционного проевропейского лидера Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева. Верховный суд Молдовы еще в конце июня отменил результаты столичного голосования. С тех пор в Кишиневе состоялось несколько акций в поддержку Нэстасе. А в этот раз усилия объединили несколько оппозиционных сил. Активисты решили остаться на центральной площади Кишинева на всю ночь.

Читайте также: Президент Молдовы ведет себя как агент влияния РФ, – политик

А вот в мэрии Кишинева, похоже, забыли, что согласовали с активистами проведение акции протеста. Администрация города еще 24 августа предупредила: доступ к части публичных мест на День независимости Молдавии ограничат. Ссылаясь именно на это распоряжение, молдавские правоохранители и начали утром 27 августа "зачистку" площади Штефана Великого.

Чиновники возлагали цветы, пока общественность сдерживали полицейские кордоны

После этого по периметру установили ограждение и полицейский кордон. И уже на пустую площадь приехали руководители государства – возложить цветы к памятнику выдающемуся государственному деятелю.

Мы протестуем мирно – это все знают. То, что они так огородили все ради нескольких десятков людей, которые формально являются нашим правительством – это просто смешно. И выглядело очень странно, когда мы сидели за этим рубежом полицейских и смотрели на пустую площадь и тех несколько человек, которые надели парадные костюмы, пришли такие чистенькие и положили букетики цветов,

– рассказал активист протестного движения Андрей Лутенко.

А пока первые лица государства слушают концерт по случаю Дня независимости Молдовы, активисты призывают граждан выйти на новую акцию протеста.