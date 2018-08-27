Антиправительственные протесты в Молдове: полиция жестко зачистила многотысячный митинг
Днем 26 августа тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в центре столицы Молдовы. Однако уже под утро 27 августа правоохранители разогнали антиправительственный протест в центре Кишинева.
Как сообщает молдавское издание NewsMaker, участников митинга разогнали примерно в 6-7 утра понедельника.
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По словам активистов, около 5 утра к площади приехало 15 автобусов полиции, они перекрыли движение в центре города и окружили протестующих, которые сидели возле памятника Штефану чел Маре.
Правоохранители зачитали распоряжение мэрии, в котором говорилось, что якобы 27 августа здесь запланировано проведение мероприятий.
Один из лидеров протестной акции заместитель председателя партии "Платформа достоинства и правды" Александр Слусарь отметил, что протестующим пригрозили, если они не уйдут с площади добровольно, будет проведена "насильственная эвакуация".
Смотрите видео акции протеста в Кишиневе:
После этого более полусотни протестующих взялись за руки, а полицейские стали по одному выдергивать людей из "цепи".
Особенно жестоко вели себя с женщинами. Выкручивали руки, тащили за ноги,
– отметил Александр Слусарь.
Многолюдный антиправительственный митинг в центре Кишинева 26 августа устроил Национальный комитет движения сопротивления. Оппозиционные политсилы требовали признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и уволить судей, которые не признали итогов голосования.