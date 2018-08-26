В Молдове прошли многотысячные протесты

В Кишиневе прошел многотысячный антиправительственный митинг, организованный протестным движением ACUM. Протестующие требовали признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и уволить судей, которые не признали итогов голосования.

Об этом сообщает издание News Maker.

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Отмечается, что изначально местом проведения акции избрали центральную площадь Кишинева, но ее заняли представители партии Шора, которые 26 августа также устраивают митинг.

По словам одного из организаторов акции, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду, изменение места проведения митинга связано с попыткой правящей в стране коалиции помешать акции.

В протестах приняли участие несколько тысяч человек

Протест оппозиции поддержали и в Ирландии. Там собрались более 30 человек. Они принесли с собой листы с надписями: "Отставка!", "Долой мафию".

Также протесты поддержали в Брюсселе.

Смотрите видео протеста в Ирландии: