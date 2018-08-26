У Молдові пройшли багатотисячні протести

У Кишиневі пройшов багатотисячний антиурядовий мітинг, організований протестним рухом ACUM. Протестувальники вимагали визнати результати виборів мера Кишинева, скасувати змішану виборчу систему і звільнити суддів, які не визнали підсумків голосування.

Про це повідомляє видання News Maker.

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Зазначається, що спочатку місцем проведення акції було обрано центральну площу Кишинева, але її зайняли представники партії Шора, які 26 серпня також влаштовують мітинг.

За словами одного з організаторів акції, лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду, зміна місця проведення мітингу пов'язана з намаганням правлячої в країні коаліції перешкодити акції.



У протестах взяли участь кілька тисяч людей

Протест опозиції підтримали і в Ірландії. Там зібралися понад 30 осіб. Вони принесли з собою листи з написами: "Відставка!", "Геть мафію".

Також протести підтримали у Брюсселі.

Дивіться відео протесту в Ірландії: