У Молдові пройшли багатотисячні протести
У Кишиневі пройшов багатотисячний антиурядовий мітинг, організований протестним рухом ACUM. Протестувальники вимагали визнати результати виборів мера Кишинева, скасувати змішану виборчу систему і звільнити суддів, які не визнали підсумків голосування.
Про це повідомляє видання News Maker.
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Зазначається, що спочатку місцем проведення акції було обрано центральну площу Кишинева, але її зайняли представники партії Шора, які 26 серпня також влаштовують мітинг.
За словами одного з організаторів акції, лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду, зміна місця проведення мітингу пов'язана з намаганням правлячої в країні коаліції перешкодити акції.
У протестах взяли участь кілька тисяч людей
Протест опозиції підтримали і в Ірландії. Там зібралися понад 30 осіб. Вони принесли з собою листи з написами: "Відставка!", "Геть мафію".
Також протести підтримали у Брюсселі.
Дивіться відео протесту в Ірландії: