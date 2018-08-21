Позор президенту и премьеру: как Чехия вспомнила годовщину советской оккупации

21 августа исполняется 50 лет со дня оккупации Чехословакии советскими войсками и странами-членами Варшавского договора. В Чехии организуют памятные мероприятия, а люди даже успели устроить акцию протеста.

С самого утра возле здания Чешской радиостанции продолжаются официальные мероприятия. Именно это место 50 лет назад было одним из самых горячих во время вторжения.

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Ведь войска Варшавского договора пытались захватить его первым. Во время попыток заблокировать военную технику погибли 17 человек. Сегодня, чтобы почтить их память, под стены радиостанции пришли сотни людей.

Однако были и те, кто на акцию пришел с другой целью. Ради протеста, а все потому, что возложить цветы под здание радио пришел чешский премьер-министр Андрей Бабиш. Его обвиняют в сотрудничестве с тайной полицией Чехословакии. Сотни людей кричали "Позор!" и перекрикивали его выступление.

Мы здесь, ведь сюда пришел наш премьер, который в прошлом был коммунистом. В нашей власти сейчас их много. И это позор, что он пришел сюда, ведь здесь люди боролись за демократические ценности,

– пояснил участник акции.

А вот пророссийский президент Чехии Милош Земан на памятные мероприятия не пришел. Мол, вспоминать то, что было полвека назад, нет смысла. Такое решение в правительстве страны раскритиковали. Ведь не первый год глава государства игнорирует мероприятия в память об оккупации Чехословакии. Глава партии ТОР 09 Иржи Поспишил по этому поводу написал Земану открытое письмо.

Вопреки вашим пророссийским симпатиям, мы оба являемся гражданами одной страны, которая в 1968 году мечтала о справедливом общественном строе. Оккупация эти мечты развеяла,

– отметил Поспишил.

Сегодня люди вспоминают дни оккупации с болью в сердце. Советские танки ездили по улицам Праги, советские пули летали над головами у обычных граждан. Оккупационные силы проводили обыски, глушили вещание СМИ и стреляли в несогласных, которые выходили на демонстрации против оккупации. Тысячи чехов, которые оказались под давлением советских войск, были вынуждены эмигрировать.

Советское вторжение в Чехословакию получило название операция "Дунай". Ее цель заключалась в смене руководства страны и установлении в Чехословацкой Республике лояльного к СССР режима. Как следствие советские войска в ЧССР остались до 1991 года. До этого же времени Прага находилась под политическим давлением Москвы. СССР давно уже нет на карте мира, но тактика подавления несогласных, которую практиковали в Кремле в те времена, не изменилась. В новом тысячелетии Москва также применяет силу для отстаивания собственных геополитических интересов. Сейчас на себе это испытывает Украина.