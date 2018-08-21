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Ганьба президенту і прем'єру: як Чехія згадала річницю радянської окупації

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21 серпня минає 50 років з дня окупації Чехословаччини радянськими військами та країнами-членами Варшавського договору. Через це у Чехії організовують пам'ятні заходи, а люди навіть встигли влаштувати акцію протесту.

Від самого ранку біля будівлі Чеської радіостанції тривають офіційні заходи. Саме це місце 50 років тому було одним із найгарячіших під час вторгнення.

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Адже війська Варшавського договору намагались захопити його першим. Під час спроб заблокувати військову техніку загинули 17 людей. Нині, аби вшанувати їхню пам'ять, під стіни радіостанції прийшли сотні людей. 

Однак, були й ті, хто на акцію прийшов з іншою метою. Задля протесту, а усе тому, що покласти квіти під будівлю радіо прийшов чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш. Його звинувачують у співпраці із таємною поліцією Чехословаччини. Сотні людей кричали "Ганьба!" та перекрикували його виступ.

Ми тут, адже сюди прийшов наш прем'єр, який у минулому був комуністом. У нашій владі зараз їх багато. І це ганьба, що він прийшов сюди, адже тут люди боролись за демократичні цінності,
– пояснив учасник акції.

А от проросійський президент Чехії Мілош Земан на пам'ятні заходи не прийшов. Мовляв, згадувати те, що було півстоліття тому, немає сенсу. Таке рішення в уряді країни розкритикували. Адже не перший рік глава держави ігнорує заходи в пам'ять про окупацію Чехословаччини. Глава партії ТОР 09 Іржі Поспішил через це написав Земану відкритого листа.

Всупереч вашим проросійським симпатіям, ми обидва є громадянами однієї країни, яка в 1968 році мріяла про справедливий суспільний лад. Окупація ці мрії розвіяла,
– зазначив Поспішил.

Сьогодні люди згадують дні окупації із болем у серці. Радянські танки їздили вулицями Праги, радянські кулі літали над головами у звичайних громадян. Окупаційні сили проводили обшуки, глушили мовлення ЗМІ та стріляли у незгодних, які виходили на демонстрації проти окупації. Тисячі чехів, які опинилися під тиском радянських військ, були змушені емігрувати. 

Радянське вторгнення у Чехословаччину отримало назву операція "Дунай". Її мета полягала у зміні керівництва країни і встановленні у Чехословацькій Республіці лояльного до СРСР режиму. Як наслідок радянські війська в ЧССР залишилися до 1991 року. До цього ж часу Прага перебувала під політичним тиском Москви. СРСР давно вже немає на мапі світу, але тактика придушення незгодних, яку практикували у Кремлі в ті часи, не змінилася. В новому тисячолітті Москва також застосовує силу для відстоювання власних геополітичних інтересів. Нині на собі це відчуває Україна.

Теги: Чехія СРСР протести
Джерело: 24 канал
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