Річниця окупації Чехословаччини: у Чехії на заходи президент не прийшов, а прем'єра освистали

У вівторок, 21 серпня, виповнюється 50 років з дня окупації Чехословаччини радянськими військами. З цієї нагоди у Чехії відбуваються пам'ятні заходи та навіть протести. Вірогідно, саме через останні президент країни Мілош Земан жодну акцію, присвячену роковинам, не відвідав.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив кореспондент "Радіо Свободи".

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Наразі на Вацлавській площі у Празі тривають останні приготування до пам'ятних заходів. Однак перші офіційні заходи відбулися зранку біля будівлі чеської радіостанції. Саме там 50 років тому була одна з найгарячіших точок. Тоді війська Варшавського договору намагались захопити її однією з найперших. Під час спроб блокувати військову техніку 17 людей загинуло.

21 серпня, як і 50 років тому, під стіни радіостанції прийшло дуже багато людей. Вони були з прапорами та квітами, аби вшанувати пам'ять загиблих.

У той день ми були у Празі. Тоді, коли приїхали військові, ми були біля радіостанції. 21 серпня – це день, який ні я, ні мої діти ніколи не забудуть,

– розповіли учасники акції.

Зазначимо, що чимало людей прийшли з протестними настроями. Все через те, що квіти прийшов покладати прем'єр Андрей Бабіш. Його звинувачують у співпраці із таємною поліцією Чехословаччини. Люди тримали в руках плакати "Ні Бабішу! Вшановуємо демократичні цінності". Будь-яка поява чиновника викликала бурю негативних емоцій. Активісти вигукували: "Бабіш геть!", "Ганьба!" та "Бабіш брехун!" Щойно той взяв слово, люди намагались перекричати прем'єра, щоб він не вимовив ні слова.

Ми тут, тому що сюди прийшов наш прем'єр, який у минулому був комуністом. У нашій владі зараз багато колишніх комуністів. І це ганьба, що Бабіш прийшов сюди сьогодні, бо люди тут боролися за демократичні цінності,

– сказав один з учасників протесту.

Президент Чехії Мілош Земан взагалі відмовився брати участь в урочистих заходах, чим викликав сильне обурення серед громадськості.