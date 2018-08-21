Радянські кулі літали над головами: 50 річниця окупації Чехословаччини

Сьогодні минає 50 років з дня окупації Чехословаччини радянськими військами та країнами-членами Варшавського договору. У 1968 році до Чехословаччини входить кількатисячне військо країн Варшавського договору на чолі з СРСР.

Військовики силою придусили повстання, яке отримало назву "Празька весна". Жертвами кривавих зіткнень стала понад сотня осіб.

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Сьогодні у Празі біля будівлі Чеського радіо проведуть урочисті заходи. Саме там 50 років тому відбулися найважчі бої, а от проросійський президент Чехії Мілош Земан на пам'ятні заходи не прийде. Він сказав, згадувати те, що було півстоліття тому немає сенсу. Таке рішення в уряді країни розкритикували, адже це не перший рік глава держави ігнорує заходи в пам'ять про окупацію Чехословаччини.

Тоді радянські танки їздили вулицями Праги, а кулі літали прямо над головами у звичайних громадян. Найгарячіше було біля будівлі Чеського суспільного радіо. Під час сутичок із окупантами там загинуло 15 цивільних людей.

Окупаційні сили проводили обшуки, глушили мовлення ЗМІ та стріляли у незгодних, які виходили на демонстрації проти окупації. Тисячі чехів, які опинилися під тиском радянських військ, були змушені емігрувати.

Радянське вторгнення у Чехословаччину отримало назву операція "Дунай". Її мета полягала у зміні керівництва країни і встановленні у Чехословацькій Республіці лояльного до СРСР режиму. Як наслідок радянські війська в ЧССР залишилися до 1991 року.

До цього ж часу Прага перебувала під політичним тиском Москви. СРСР давно вже на має на мапі світу, але тактика придушення незгодних, яку практикували у Кремлі в ті часи, не змінилася. В новому тисячолітті Москва також застосовує силу для відстоювання власних геополітичних інтересів. Зараз на собі це відчуває Україна.