США готували ядерний удар по СРСР після Другої світової війни

Сполучені Штати Америки у 1945 році готували план ядерної атаки на Радянський Союз. Так, на Москву і тодішній Ленінград нібито повинні були полетіти по 6 атомних бомб.

Такі дані опублікував легендарний викривач Деніел Елсберг. У 1971 році він опублікував у "документи Пентагону", а зараз готується до виходу його книга "Машина Судного дня: Одкровення розробника плану ядерної війни". Уривки з неї опублікувало видання "Лента.ру".

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30 серпня 1945 року, всього через 2 тижні після капітуляції Японії, генерал-майор Лоріс Норстад, заступник начальника штабу ВПС по плануванню, скерував генералу Гровса документ, де як цілі можливого майбутнього ядерного удару фігурували 15 "ключових радянських міст" на чолі з Москвою і 20 "великих радянських міст",

– цитує автора російське видання.

За інформацією викривача, США збиралися скинути по 6 атомних бомб на Москву і Ленінград.

У своїй книзі Елсберг переконує, що перший офіційний план війни проти СРСР Вашингтон розробив у листопаді 1947 року. Він передбачав скидання 34 бомб на 24 радянських міста. Проте в той час в арсеналі США було тільки 7 бомб, які перебували у стані бойової готовності.